«Нравится седина»: Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

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Читатели форума Reddit в разделе AskReddit рассказали, что привлекает их во внешности партнерш.
Большое количество мужчин признались, что им нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в волосах избранниц. Один их пользователей рассказал, что у его супруги есть седая прядь из-за родинки, какая женщине очень не нравится.
«чНо именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания«», — поделился читатель.
Также большинство мужчин признались, что им неважно какой размер груди у женщины, если она любимая.
«Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне», — рассказал мужчина.Читайте также:
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