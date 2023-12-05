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«Нравится седина»: Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

Reddit: Мужчины назвали седину и маленькую грудь привлекательными в женщинах
05 декабря 2023, 07:02
Фото: istock / Primorac91

Фото: istock / Primorac91

Читатели форума Reddit в разделе AskReddit рассказали, что привлекает их во внешности партнерш.

Большое количество мужчин признались, что им нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в волосах избранниц. Один их пользователей рассказал, что у его супруги есть седая прядь из-за родинки, какая женщине очень не нравится.

«чНо именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания«», — поделился читатель.

Другой мужчина написал, что ему нравится слегка кривой передний зуб его жены. Он назвал эту особенность одной из самых красивых, уникальных и милых в своей спутнице.

Также большинство мужчин признались, что им неважно какой размер груди у женщины, если она любимая.

«Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне», — рассказал мужчина.
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#женщины
#супруги
#мужчина
#отношения
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Диетолог Тихомирова развеяла популярный миф о завтраке
Диетолог Тихомирова заявила, что не всем людям обязательно завтракать
04 декабря 2023, 22:51

Фото: iStock/Arx0nt

​Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что необязательно завтракать, если у человека отсутствует чувство голода.
В беседе с «Газетой.ру» специалист сказала, что вреда для здоровья не будет, если человек поест не сразу после пробуждения, а спустя пару часов, когда появится чувство голода. По словам Тихомировой, каждый организм индивидуален, поэтому правило, гласящее, что для запуска метаболизма необходимо осуществлять первый прием пищи рано, подходит не всем.

Диетолог добавила, что человек, не привыкший рано завтракать, после еды может вместо прилива энергии почувствовать себя сонливым и вялым.

«Но если он знает, что, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — предупредила врач.

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#врач
#диетолог
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Кардиолог Конев: Метеозависимым людям не надо нагружать себя в магнитные бури
04 декабря 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что в периоды магнитных бурь метеозависимым людям следует вести более спокойный образ жизни.
«Пораньше ложиться спать, не нагружать себя физически и эмоционально, не злоупотреблять табаком и алкоголем, и в случае, если речь идет о больном человеке, подкорректировать приём некоторых назначенных лекарств», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

Он особо отметил, что беречь себя в такие периоды нужно в первую очередь пожилым, поскольку с возрастом метеозависимость повышается.

Ранее заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина заявила о признаке высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который можно обнаружить на ухе человека.

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Дерматолог Рудыка рекомендовала есть авокадо для здоровой кожи
04 декабря 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/Olesia Shadrina

Дерматолог, косметолог, лазеролог, член объединения специалистов в эстетической медицине Наталья Рудыка заявила, что для здоровья и красоты кожи полезно употреблять авокадо.
Кроме этого, она отметила пользу для кожи орехов, зелени и растительных масел.

«Авокадо должен быть каждый день на столе. Конечно, это орехи, семечки, зелень и белки. Я не говорю про жирное мясо, но оно тоже должно быть обязательно в рационе, после 40 хотя бы 2 раза в неделю. А так стараться всё равно — либо это курица, либо это индейка, либо это рыба», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Рудыка.

Специалист отметила, что для здоровья кожи в рационе должны присутствовать в достаточном количестве белки, жиры и углеводы. Кроме этого, весьма полезно есть рыбу: сельдь, скумбрию, красную жирную рыбу.

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В Подмосковье идет набор врачей в детский госпиталь
04 декабря 2023, 16:33

Фото: istockphoto / PeopleImages

Андрей Воробьёв в интервью с телеканалом Россия 24 рассказал, что в строящийся детский госпиталь уже начался набор медицинского персонала.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что детский областной госпиталь сдадут в эксплуатацию к 1 июня 2024. Это будет первый отдельный многопрофильный детский госпиталь в Подмосковье.

«Мы получили поддержку нашего президента для нас это было важно. <…> Наша задача его сдать к 1 июня 2024  для того, что бы высококвалифицированные врачи работали на самом современном оборудовании  и могли оказывать помощь. 18 лучевых профилей и хирургия, и травматология будут в этом госпитале. <…> Сейчас мы активно ведем поиск уникальных врачей. Таких в госпитале будет работать порядка 470-500  высококлассных специалистов и около тысячи средне медицинского персонала. В Московской области 18 подразделений медицинских колледжей, мы очень надеемся, что талантливые ребята будут работать и там», -  отметил Андрей Воробьёв.

Также по словам губернатора на прилегающую территорию к госпиталю будут осваивать для того, чтобы появилась возможность предоставить специалистам по специальной программе жильё.

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#дети
#больница
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Врач Принц заявила об опасности сидячей работы
04 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Врач-превентолог Ванесса Принц заявила, что сидячая работа вредна тем, что в таком положении пережимаются сосуды и нарушается кровоток.
«В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека. Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение», — пояснила в беседе с Газета.ру Принц.

Кроме того, такое положение увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

Поэтому, считает Принц, лучше работать стоя.

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#здоровье
#работа
#врач
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Сергиево-Посадские врачи сняли пациентке боль в коленных суставах новым методом
04 декабря 2023, 15:42

Фото: Минздрав МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы избавили пациентку от тяжёлого артроза коленных суставов, впервые проведя эндоваскулярную эмболизацию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 76-летняя женщина с болями в коленях, которые значительно усиливались при ходьбе. Причиной тому являлся гонартроз – хроническое заболевание с поражением всех компонентов коленного сустава. 
 
Чаще всего в таких случаях проводится эндопротезирование – замену сустава. Однако у пациентки были сопутствующие заболевания, которые не позволяли его провести.
«Совместно с эндоваскулярными хирургами больницы было принято решение провести эмболизацию ветвей подколенной артерии, питающих избыточную рубцовую ткань, чтобы уменьшить её объем и свести боли к минимуму», – рассказал лечащий врач травматолог-ортопед Игорь Кучерявый
Этот новый метод лечения гонартроза используется, когда заменить сустав невозможно. Он эффективен для устранения болевого синдрома у пациентов с тяжёлым артрозом коленных суставов. Суть метода – в специальной закупорке сосудов. Её делают намеренно, чтобы разросшиеся ткани с нервными окончаниями перестали быть чувствительными. 
«Мы провели операции на обоих суставах с интервалом в месяц. Каждая длилась порядка двух часов. Уже на следующий день пациентка отметила уменьшение болей. Результат – быстрое и стойкое уменьшение болевого синдрома и восстановление функции коленных суставов», – сказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской районной больницы Дмитрий Куртасов
Сейчас женщина уже выписана и снова может ходить без болей.

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#здравоохранение
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Психолог рассказала, чем ранее пробуждение опасно для организма
Психолог Ширикинова: Ранее пробуждение грозит ранним старением и ожирением
04 декабря 2023, 15:41

Фото: istock / Tero Vesalainen

Клинический психолог Геляна Ширикинова в беседе с «Секретом фирмы» рассказала, что пробуждение с трех до шести утра можно считать утренней бессонницей. Данное нарушение сна негативно влияет на организм.

По словам психолога, о хроническом состоянии можно утверждать, когда утренняя бессонница наблюдается не меньше 3 дней в неделю на протяжении минимум 3 месяцев. У человека появляется состояние хронической тревоги, и повышается риск развития тревожного расстройства.

«Хроническая утренняя бессонница повышает уровень конфликтности и снижает качество жизни и возможности адаптации человека в социуме, не говоря уже о снижении возможности высших психических функций, таких как память, внимание, мышление», — пояснила эксперт.
Она также предупредила, что нарушение сна утром повышает уровень кортизола, адреналина и пролактина, которое чревато нарушениями кровотока, кислородному голоданию мозга и общего физического состояния. 

Ранее сомнолог Павел  Кудинов рассказал, как правильно выспаться на выходных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сон
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Американские учёные раскрыли опасные последствия от уходовых средств для волос
NYP: масла для волос способны провоцировать проблемы с печенью
04 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto/Sofia Zhuravets

Эксперты Американского химического общества рассказали об опасных последствиях использования средств для ухода за волосами.
Издание New York Post сообщает, что нагревание стайлеров, плойек или утюжков для волос наносит вред здоровью. По данным учёных, пагубное воздействие оказывается и на окружающую среду из-за кремов, спреев, а также масел для волос.

Данные продукты провоцируют проблемы с печенью, лёгкими и нервной системой у подопытных животных.

Ранее сообщалось, что жительница Индии оказалась в Книге рекордов Гиннесса за самые длинные в мире волосы, сообщает NDTV.

По словам 46-летней Смиты Шриваставы, она не стрижет волосы с 14 лет.

«В индийской культуре у богинь очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричься», — говорит женщина.
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#волосы
#здоровье
#новости
#ученые
#уход
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Терапевт Лапа назвала самую частую болезнь россиян зимой
Терапевт Лапа: Россияне зимой часто страдают от аллергии
04 декабря 2023, 15:03

Фото: istockphoto.com/Biserka Stojanovic

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что россияне зимой чаще всего страдают аллергическими реакциями.
«Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят коронавирус и простуды, такие как ангины и ОРВИ, например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому ветрянка», — добавила в беседе с RT Лапа.

При этом, она отметила, что в этом сезоне довольно активным оказался коклюш. В связи с этим, она напомнила о ревакцинации от болезни.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев сообщал, что снизить высокое давление можно и без лекарств. В этом могут помочь такие продукты, как бананы, курага, изюм.

«Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Но сразу оговоримся: если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте», —прокомментировал в беседе с «Царьградом» врач.

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