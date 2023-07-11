Нутрициолог Гусакова: Авокадо и брокколи способствуют красивому загару

В режиме онлайн-консультации беременная может скорректировать лечение, проконсультироваться у специалиста, у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды и др, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Проект «Наша женская консультация» реализуется в регионе с начала года. Он позволит внедрить единый стандарт работы, ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Благодаря таким онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн. Всего с начала года врачи провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.