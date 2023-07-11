Нутрициолог Гусакова: Авокадо и брокколи способствуют красивому загару

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«Авокадо необходим для увлажнения кожи. Влага удерживается внутри клетки, кожа не сохнет и не шелушится. Витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А, необходимый организму для обновления клеток. Лучше всего витамин А усваивается с жирами, поэтому в морковный сок часто добавляют сливки, но подойдет любой источник жиров, в том числе орехи», – пояснила в беседе с Газета.ру Гусакова.А богатая витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами брокколи, по словам эксперта, способствует уменьшению покраснения кожи после загара.
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