Нутрициолог Коробейникова раскрыла, когда шаурма может быть полезной

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Нутрициолог Жанна Коробейникова объяснила, почему шаурма считается самой полезной в мире фастфуда
За последний год объемы продаж шаурмы у отдельных игроков рынка выросли на 100–200%. Это связано с ростом цен на другие виды фастфуда. Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», когда шаурма может быть полезной.
Благодаря тому, что шаурма содержит большое количество овощей и белка, она может претендовать на звание полезного продукта. Однако при покупке важно обращать внимание на несколько деталей.
Также нужно обратить внимание на количество соуса в шаурме. Нутрициолог советует либо минимизировать его количество, либо вовсе отказаться от него.
Благодаря тому, что шаурма содержит большое количество овощей и белка, она может претендовать на звание полезного продукта. Однако при покупке важно обращать внимание на несколько деталей.
«Если есть возможность выбирать, нужно выбирать чистое и менее жирное мясо. Важно, чтобы оно было не в виде стрипсов, чтобы оно было приготовлено не во фритюре и без всякой жирной корочки», — отметила Жанна Коробейникова.Специалист напомнила, что лаваш в шаурме — тот же хлеб, злоупотреблять которым нельзя. Поэтому шаурму лучше есть в обеденное время и не каждый день.
Также нужно обратить внимание на количество соуса в шаурме. Нутрициолог советует либо минимизировать его количество, либо вовсе отказаться от него.
«В основе соуса для шаурмы часто лежит майонез. Более жуткого продукта на русском столе придумать сложно, потому что он крайне вреден, — добавила специалист. — Там большое количество углеводов, трансжиров, это яд, от этого мы должны отказываться».Чтобы сделать шаурму максимально полезной, Жанна Коробейникова рекомендует готовить ее самостоятельно. Вместо майонеза можно использовать творожный сыр с добавлением оливкового масла или термостатный, а также греческий йогурт с добавлением зелени, чеснока, и горчицы.
«Важно помнить, что если у вас в блюде есть какое-то количество мяса или любого белка, то овощей и любой зелени должно быть в два раза больше. Это нужно для идеального пищеварения, чтобы нигде ничего не откладывалось», — заключила эксперт.Ранее нутрициолог Разаренова раскрыла, сколько ягод можно съесть за день.
Екатерина Шмакова