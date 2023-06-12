Нутрициолог Макарова рассказала, какую клубнику лучше не покупать

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Не стоит пробовать клубнику на рынках и в магазинах. Перед употреблением ягоду нужно тщательно помыть. При употреблении немытой ягоды существует риск заразиться кампилобактериозом. Campylobacter — бактерия, является частью микрофлоры курицы и других птиц. Чтобы избежать заражения кампилобактериозом Анна Макарова рекомендует опускать ягоды в воду перед употреблением и тщательно мыть.
Анна Макарова рассказала, что наиболее сладкой, крупной клубникой являются сорта Азия, Альба, Клери и Виктория.
Ранее диетолог Соломатина объяснила, как выбрать клубнику без антибиотиков. Так, врач отметила, что, если ягода выглядит так, будто ее только вчера сорвали, а место сбора ее находится далеко, то в нее явно добавили антибиотики.