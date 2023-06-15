Нутрициолог Мещерякова рассказала основные правила питания летом

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Нутрициолог Татьяна Мещерякова посоветовала заменить летом жирную пищу на овощи
«Мослента» пишет, что врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова рекомендует заменить жирную пищу на овощи и фрукты.
Жирное мясо следует заменить на индейку или постную говядину. Также в рацион следует ввести кабачки, баклажаны, овощные рагу, фрукты. Летом рекомендовано употреблять больше высокобелковой пищи (яйца, рыба, курица).
Специалист рекомендовала меньше пить кофе или чая. Эти напитки содержат кофеин, который обладает мочегонными свойствами, что в свою очередь может привести к головной боли и обезвоживанию. Под запрет летом должны попасть сладкие газировки и пакетированные соки.
Ранее диетолог Мезенцева рассказала, какой алкоголь вреднее всего. «Газета.Ru» пишет, что, по словам врача-диетолога Галины Мезенцевой, самыми «коварными» для здоровья напитками считаются слабоалкогольные коктейли, содержащие большое количество сахара, красителей и консервантов.
Жирное мясо следует заменить на индейку или постную говядину. Также в рацион следует ввести кабачки, баклажаны, овощные рагу, фрукты. Летом рекомендовано употреблять больше высокобелковой пищи (яйца, рыба, курица).
Ранее диетолог Мезенцева рассказала, какой алкоголь вреднее всего. «Газета.Ru» пишет, что, по словам врача-диетолога Галины Мезенцевой, самыми «коварными» для здоровья напитками считаются слабоалкогольные коктейли, содержащие большое количество сахара, красителей и консервантов.
Мария Фирсова