Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда

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Любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и фастфуда отмечают день вредной еды или день мусорной пищи 21 июля. «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно.
По словам специалиста, при выборе еды в фастфудах, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые не сделаны во фритюре. Большое количество масла может сильно навредить организму.
Единственный минус в шаурме – соус. Если у вас есть возможность выбрать соус – выбирайте тот, в состав которого не входит майонез. Лучше отдать предпочтение соусам на основе творожных и йогуртовых продуктов. В такой ситуации мы можем сделать шаурму максимально полезной. Также мы можем сделать шаурму вообще без соуса. Можно попросить мастера добавить в блюдо побольше томатов, в результате чего получим максимально полезную шаурму.
Диетолог подчеркнула, что злоупотреблять такими продуктами не следует, поскольку быстрая еда или еда на ходу – это вред для организма.
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ШаурмаВ качестве еды можно выбрать роллы на основе лаваша или пита, в которых будут листья салата, капуста, огурцы, лук. Туда будет включены овощи и зелень, что даст организму клетчатку, несмотря на то, что это фастфуд. Также там есть белок, например, курица, креветки или слайсы говядины.
Бургеры и тортильиБургеры и тортильи – это та же шаурма, но в другом виде и менее полезная. Но в такие продукты лучше не класть обжаренные котлеты, поскольку мясо в корнерах не самого нутритивно плотного качества. Если вы всё же выбрали бургер, то старайтесь не добавлять туда жирных соусов, и обжаренную котлету во фритюре.
Креветки попкорнПопкорн из креветок можно поставить на третье место по полезности еды в фастфуде. Да, это будет обжарено в масле, но так как креветка готовится быстрее в сравнении с говядиной или телятиной, то обжаривание во фритюре в данной ситуации будет минимальным по времени. Также можно попробовать попкорн из курицы, но её панировка впитывает много масла, поэтому при выборе лучше отдать предпочтение креветкам.
Диетолог подчеркнула, что злоупотреблять такими продуктами не следует, поскольку быстрая еда или еда на ходу – это вред для организма.
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Екатерина Шмакова