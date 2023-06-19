Нутрициолог Разаренова раскрыла, сколько ягод можно съесть за день

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Клетчатка и сахар: почему диетологи не советуют объедаться ягодами летом
С детства нас учили, что фрукты и ягоды сделают нас сильнее и здоровее. Они наполнены витаминами, антиоксидантами, а за счет большого количества жидкости помогают нам в жару спасаться от обезвоживания. Но оказалось, что вред нанести ягоды тоже способны. Подробнее о последствиях «Радио 1» рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова.
Эксперт напомнила и о необходимости мытья ягод, даже если они были выращены и собраны на своем огороде. Это поможет избавиться от экскрементов грызунов, которые могут в ночное время гулять по грядкам, а также для профилактики от гельминтоза.
Если же вы выбираете ягоды в магазине или на рынке, нужно еще и тщательно осмотреть продукт на предмет механических повреждений, дефектов. В Роспотребнадзоре напомнили, что помятость может быть признаком долгого хранения и указывать на затхлость продукта.
Также не следует покупать много ягод за раз. Рассчитывайте свои силы и не храните ягоды долго. Но если все же после приема пищи ягоды остались, то уберите их в холодильник. Если вы видите, что появились следы порчи, не стоит употреблять такие ягоды.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала предельно допустимое количество вишни и черешни для человека в сутки.
«В ягодах есть сахара, в частности, фруктоза, которая в избыточном количестве небезопасна для тех, у кого есть заболевания печени, избыточный вес и сахарный диабет. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться двумя-тремя горстями ягод. Также желательно не употреблять их на голодный желудок», — отметила Разаренова.
Если же вы выбираете ягоды в магазине или на рынке, нужно еще и тщательно осмотреть продукт на предмет механических повреждений, дефектов. В Роспотребнадзоре напомнили, что помятость может быть признаком долгого хранения и указывать на затхлость продукта.
Также не следует покупать много ягод за раз. Рассчитывайте свои силы и не храните ягоды долго. Но если все же после приема пищи ягоды остались, то уберите их в холодильник. Если вы видите, что появились следы порчи, не стоит употреблять такие ягоды.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала предельно допустимое количество вишни и черешни для человека в сутки.
Екатерина Шмакова