Нутрициолог Свиридова перечислили полезные для кожи продукты

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Необходимо вести в рацион орехи, мюсли, тыкву и морковь, которые содержат витамин А. Он способствует быстрой регенерации клеток.
Сахар приводит к забиванию пор и прыщам, поэтому его потребление также рекомендовано сократить.
Ранее россиянам рассказали, сколько времени нужно проводить на солнце. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Юлия Вахабова заявила, что наиболее безопасным временем пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день.
Она уточнила, что при желании позагорать подольше необходимо использовать солнцезащитные средства.