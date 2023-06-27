Нутрициолог Свиридова рассказала, какие перекусы улучшают работу мозга

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Среди полезных перекусов зеленый чай, в котором содержится больше кофеина, чем в кофе, а также он богат танином. Это поможет взбодриться.
Нутрициолог предлагает чаще есть яблоки, которые богаты железом. Это придаст сил и бодрости.
Ранее диетолог Гридина рассказала о пользе и вреде меда. Мёд содержит большое количество фруктозы и сахарозы и может повысить сахар в крови. Также мед является углеводом, поэтому с его потреблением не нужно перебарщивать, пишет «Газета.Ru», ссылаясь на диетолога Наталию Гридину.