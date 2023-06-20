Нутрициолог Йенсен рассказала, что нужно женщинам за 30 для сохранения высокого либидо

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По ее словам, необходимо регулярно употреблять в пищу продукты, богатые фитоэстрогенами — бобовые, рожь, сою, шалфей
Диетолог-нутрициолог Екатерина Йенсен в беседе с изданием «Сноб» рассказала о том, как нужно питаться женщинам «за 30», чтобы сохранить высокое либидо.
Примерно с 36 лет овуляций у женщины становится меньше, а вместе с ними падает уровень эстрогена, а значит — и либидо, объяснила специалист. Поэтому нужно регулярно употреблять фитоэстрогены-изофлавоны природного происхождения: рожь, бобовые, сою и ее производные. Не помешает, по словам Йенсен, добавить в рацион и травы, которые служат стимуляторами собственного эстрогена — шалфей, шишки хмеля, красный клевер.
В этом случае, говорит нутрициолог, эффект повышения либидо будет заметен уже спустя примерно четыре недели при условии регулярного употребления этих продуктов. «И нет, корочка хлеба и две столовые ложки бобовых в день для получения эффекта недостаточно», — предупредила Екатерина Йенсен.
Ранее диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала о том, что напиток из молока, меда и корицы, также известный как «лунное молоко», помогает быстрее уснуть. По ее словам, этот рецепт, придуманный еще в Древней Индии, приобретает в последнее время все большую и большую популярность в социальных сетях. Но она отметила, что «лунное молоко» противопоказано диабетикам.
Примерно с 36 лет овуляций у женщины становится меньше, а вместе с ними падает уровень эстрогена, а значит — и либидо, объяснила специалист. Поэтому нужно регулярно употреблять фитоэстрогены-изофлавоны природного происхождения: рожь, бобовые, сою и ее производные. Не помешает, по словам Йенсен, добавить в рацион и травы, которые служат стимуляторами собственного эстрогена — шалфей, шишки хмеля, красный клевер.
Ранее диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала о том, что напиток из молока, меда и корицы, также известный как «лунное молоко», помогает быстрее уснуть. По ее словам, этот рецепт, придуманный еще в Древней Индии, приобретает в последнее время все большую и большую популярность в социальных сетях. Но она отметила, что «лунное молоко» противопоказано диабетикам.
Артем Путинцев