Нутрицолог Богатова рассказала о пользе минеральной воды из подмосковных источников

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Специалист по anti-age медицине, тестированию на скрытую пищевую непереносимость, нутрициолог и дерматокосметолог Елена Богатова рассказала о том, какими свойствами обладают подмосковные минеральные воды. Об этом пишут «Вести Подмосковья».
Отмечается, что на территории Подмосковья расположено порядка тринадцати минеральных источников. Приготовлением лечебных столовых вод занимаются сертифицированные производства.
Гидрокарбонатная магниево-кальциевая минеральная вода
В основном эта вода используется при болезнях ЖКТ.
Благодаря тому, что в воде содержатся магний и кальций минеральная вода обладает сильным противовоспалительным действием и полезными свойствами для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и костной систем.
К противопоказаниям приема такой минеральной воды Богатова относит заболевание почек.
Гидрокарбонатно-натриевая магниево-кальциевая минеральная вода
Имеет схожие свойства с гидрокарбонатно-магниево-кальциевой минеральной водой, однако обладает важным отличием: наличие в составе натрия.
Натрий способствует достаточному уровню гидратации организма – его очищению от токсинов. Это необходимо для здоровья сосудов, волос, кожи и ногтей, а также нормальной работы щитовидной железы и регулярной выработки инсулина.
К показаниям также относятся хронические почечные заболевания.
Лечебно-столовая сульфатная минеральная вода
Этот вид минеральной воды обладает комплексным воздействием на организм человека.
Употребление лечебно-столовой сульфатной минеральной воды полезно при некоторых заболеваниях печени и почек.
Среди противопоказаний к употреблению этого вида воды – беременность, грудное вскармливание и повышенная чувствительность к сульфатам.
Столовая сульфатная магниево-кальциевая вода
Магний и кальций помогают мышцам расслабиться, что полезно для сокращения спазмов мышц. Кальций — это важный компонент для укрепления костей.
Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или болезнями почек необходимо проконсультироваться с медиками перед употреблением столовой сульфатной магниево-кальциевой воды.
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Гидрокарбонатная магниево-кальциевая минеральная вода
«Гидрокарбонаты в минеральной воде могут помочь снизить избыточную кислотность в желудке, смягчить симптомы изжоги и рефлюкса», — приводят слова нутрициолога «Вести Подмосковья».
Благодаря тому, что в воде содержатся магний и кальций минеральная вода обладает сильным противовоспалительным действием и полезными свойствами для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и костной систем.
К противопоказаниям приема такой минеральной воды Богатова относит заболевание почек.
Гидрокарбонатно-натриевая магниево-кальциевая минеральная вода
Имеет схожие свойства с гидрокарбонатно-магниево-кальциевой минеральной водой, однако обладает важным отличием: наличие в составе натрия.
Натрий способствует достаточному уровню гидратации организма – его очищению от токсинов. Это необходимо для здоровья сосудов, волос, кожи и ногтей, а также нормальной работы щитовидной железы и регулярной выработки инсулина.
К показаниям также относятся хронические почечные заболевания.
Лечебно-столовая сульфатная минеральная вода
Этот вид минеральной воды обладает комплексным воздействием на организм человека.
«Благодаря содержанию сульфатов минеральная вода стимулирует работу желудка и желчного пузыря, улучшает пищеварение и облегчает запоры», — пояснила нутрициолог.
Употребление лечебно-столовой сульфатной минеральной воды полезно при некоторых заболеваниях печени и почек.
Среди противопоказаний к употреблению этого вида воды – беременность, грудное вскармливание и повышенная чувствительность к сульфатам.
Столовая сульфатная магниево-кальциевая вода
Магний и кальций помогают мышцам расслабиться, что полезно для сокращения спазмов мышц. Кальций — это важный компонент для укрепления костей.
Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или болезнями почек необходимо проконсультироваться с медиками перед употреблением столовой сульфатной магниево-кальциевой воды.
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Екатерина Коршунова