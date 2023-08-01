Nutrients: Орехи пекан помогают при ожирении и диабете

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Ученые из Техасского университета A&M (США) провели исследование, результаты которого показали, что ежедневное употребление орехов пекан может предотвратить развитие ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печени и сахарный диабет.
Ученые считают, что для получения положительного эффекта человеку достаточно съедать по 20 орехов пекан в день. Однако следует учитывать также общую калорийность дневного рациона и индивидуальные особенности организма, такие, например, ка аллергия и непереносимость.
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