Nutrition: Дисбаланс углеводов и жиров провоцирует скорую смерть

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Исследователи японского университета Нагои заявили, что дисбаланс углеводов и жиров в организме может привести к сокращению продолжительности жизни. Об этом пишет Nutrition.
Также отмечается, что высокий процент содержания жиров в пище плохо влияет на организм вне зависимости от пола человека и сказывается на продолжительности жизни.
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