Нутрициолог Арзамасцев: Красный перец и корица помогают похудеть

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«Это могут быть также продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, например зеленые яблоки, огурцы, и цитрусовые – допустим, лимон, грейпфрут тоже немного увеличивают метаболические процессы», – добавил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.
Он подчеркнул, что для снижения веса необходим комплекс мер, одного употребления определённых продуктов питания для похудения будет мало.
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