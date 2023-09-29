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Нутрициолог Биткова рассказала, какие витамины помогут укрепить иммунитет

Нутрициолог Биткова: для укрепления здоровья необходимы витамины А, Е и С
29 сентября 2023, 12:53
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Для укрепления иммунитета важно поддерживать достаточное количество витаминов А, Е и С в организме. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Ксения Биткова.
Она сообщила, что получить эти витамины можно из привычных продуктов питания. Так, витамин А содержится в моркови и печени. Витамин Е можно получить, употребляя орехи, растительные масла, рыбу, авокадо и брокколи. А витамин С является компонентом цитрусовых, киви и красного сладкого перца.

Также собеседница NEWS.ru отметила пользу омега-3 и омега-6, которые содержатся в рыбе и морепродуктах.


Кроме того, для укрепления иммунитета необходим селен, содержащийся в рисе, куриных яйцах, сыре, орехах. А ещё ликопин, который можно получить из красных овощей и фруктов.

Коэнзим Q10 содержится в курице, говядине, сельди и брокколи. А ресвератрол – в темных сортах винограда и красном вине.

В завершение Биткова отметила важность антиоксидантов, большее количество которых находится в ягодах, брокколи, свёкле, зелёном чае и темном шоколаде.

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#здоровье
#витамины
#продукты
#питание
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В Подмосковье с начала года провели уже более 4 тысяч процедур ЭКО
29 сентября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жительницы Московской области в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Проведение процедур ЭКО и криопереноса стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более 4 тысяч процедур ЭКО и еще порядка 2 тысяч запланировано до конца года», — сказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.  

Процедуры проводятся бесплатно пр наличии квоты у пациентки. Подробнее о получении процедур можно узнать на сайте.

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#технологии
#светлана стригункова
#поддержка
#беременные женщины
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Давление и синяки: кардиолог Конев назвал ранние признаки инсульта
29 сентября 2023, 11:52

Фото: IStock/Tunatura

Инсульта можно избежать, если обращать внимание на своё самочувствие и не пренебрегать рекомендациями доктора. По словам врача-кардиолога Юрия Конева, есть три признака того, что риск развития инсульта высок.
Как рассказал «Радио 1» специалист, одним из самых главных факторов считается колебание артериального давления. Часто высокое давление или гипертензия могут привести к развитию инсульта.
«К сожалению, артериальной гипертензией страдают 50-60 процентов людей. Многие даже не знают, что у них такое есть. А те, кто знает, и те, кто обратился к врачу, надеются на русский авось. Но если сначала артериальная гипертензия сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, то со временем большинство пациентов перестают это чувствовать», — сказал Конев.
Вторым признаком возможного развития инсульта считается сильная свёртываемость крови. Это может привести к образованию тромбов, а в последствии – к нарушению мозгового кровообращения.
«Если подобные состояния у человека выявляются или выясняется, что такое есть у его ближайших родственников, то необходимо обратиться к врачу и предпринять профилактические меры, то есть снижать эту повышенную свёртываемость крови», — заметил кардиолог.
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Также фактором риска считается развитие бляшек в сосудах. Это главный поражающий элемент атеросклероза. Из-за них сужается просвет сосуда и нарушается кровоток.
«Основная причина образование бляшек – нарушение липидного обмена. Поэтому людям со склонностью к образованию бляшек, нужны диетические мероприятия», — заключил специалист.
Врач подчеркнул, что предотвратить развитие инсульта можно, если вовремя обратиться к специалисту.
«Если у вас головные боли в затылочной области, если повышено образование синяков, то нужно обращаться к врачу. Но самостоятельно лечить все это не стоит», — добавил Конев.
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#кардиолог
#здоровье
#инсульт
#сердце
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Врач-диетолог Мухина рассказала, чем полезна зелёная гречка для пожилых
Диетолог Мухина: зелёная гречка укрепляет сосуды и нормализует давление
29 сентября 2023, 11:50

Фото: iStock/rezkrr

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с Москвой 24 рассказала о полезных свойствах зелёной гречки для пожилых.
Зелёная гречка не подвергается тепловой обработке перед поступлением на прилавки магазинов, как это происходит с обычной крупой. Это позволяет сохранить большое количество полезных веществ, например, железо, белок, кальций, фосфор, витамины Е, РР, В и др.

Кроме того, рассказала собеседница Москвы 24, в зелёной гречке остаются рутин и кварцетин, укрепляющие сосуды и оказывающие противоопухолевое действие. 

Пожилым людям полезны жирные кислоты омега-3, защищающие от старения. Они также содержатся в зелёной гречке, положительно влияя на процесс обмена веществ, улучшая текучесть крови, снижая уровень сахара в крови и нормализуя артериальное давление.

Зелёная гречка содержит и полезные медленные углеводы, дающие дополнительную энергию. А также белок, необходимый для регенерации, синтеза гормонов и антител.

Помимо этого Мухина посоветовала замачивать зелёную гречку в кефире или воде, а не варить её привычным способом. Также из неё можно сделать смузи. Это позволит сохранить все полезные свойства продукта. 

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#гречка
#пожилые люди
#питание
#продукты
#здоровье
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Раменские врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца
29 сентября 2023, 10:41

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В приёмное отделение Раменской областной больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии, он получил ножевое ранение в сердце.

В ходе обследования врачи диагностировали проникающее ранение левой половины грудной клетки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

КТ-исследование показало повреждение правого желудочка сердца. Такая патология могла привести к летальному исходу, поэтому врачи приняли решение о проведении экстренной операции.

«Перед врачами стояла непростая задача: нужно было провести удаление крови из сердечной сумки с целью недопущения тампонады и остановки сердца, а также ушивание раны», — рассказал заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев. 

Кровопотеря составила примерно 1,5 литра. Врачи отметили, что осложнений вов время операции не наблюдалось. Благодаря грамотным действиям оперирующего хирурга и всей операционной бригады, пациента удалось спасти.

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В Подмосковье более 50 тысяч раз жители записались к врачу через чат-бота.

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#чат
#ранение
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В Подмосковье более 50 тысяч раз жители записались к врачу через чат-бота
29 сентября 2023, 10:13

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Цифрового помощника, помогающего осуществить запись к врачу зовут «Денис», им воспользовались 53 тысяч раз.

Цифровой помощник оказывает помощь при вызове врача на дом, также он помогает записаться на приём к врачу или на вакцинацию от COVID-19, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства  государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После визита по записи чат-бот предложит оценить качество приёма у врача. За всё время работы было поставлено 24,8 тысяч оценок»,- сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Цифровой помощник «Денис» доступен по ссылке.

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#чат
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Врачи назвали неочевидный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Pronews.gr: Врачи назвали симптом, возникающий за пару лет до онкологии
29 сентября 2023, 06:42

Фото: iStock/Ridofranz

Учёные из университетов Суррея и Оксфорда оценили данные более 40 тысяч человек, в результате чего им удалось выявить первые тревожные признаки, зачастую предшествующие онкологии. Об этом пишет Pronews.gr.
Медики рассказали, что пациенты примерно за два года до того, как им диагностируют онкологическое заболевание, отмечают резкую потерю веса без особых усилий. Уточняется, что такую связь удалось установить между похудением и раком поджелудочной железы.

Кроме того, у ряда исследуемых незадолго до обнаружения недуга повышался сахар в крови, при этом диабетом никто из них не страдал.

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#врач
#сахар
#пациенты
#медики
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Врач развеяла миф о пользе сырников
Врач Разаренова заявила о вреде сырников на завтрак
29 сентября 2023, 05:01

Фото: IStock/VIKTORIIA DROBOT

Сырники на завтрак – это не всегда хорошая идея. Как рассказала «Радио 1» терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова, блюдо обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к диабету в сочетании с другими продуктами.
«Большое сомнение возникает, когда люди начинают утро с творожных компонентов – какой-то творог, в который добавили мёд или варенье, то есть обогатили легко усваиваемый белок каким-то углеводным составляющим. Таким образом мы получаем в тарелке продукт, который будет обладать высоким инсулиновым индексом, а дополнительное обогащение организма углеводами в виде варенья, сгущёнки будет повышать уровень глюкозы», — сказала Разаренова.
Однако специалист подчеркнула, что иногда съесть сырник или круассан можно, но только после консультации с врачом, и если на протяжении долгого времени соблюдаются все нормы правильного питания.
«Если вы в течение недели строите свой рацион правильно и вдруг у вас на горизонте появился сырник, то естественно, какого-то критического воздействия на организм может и не быть, если это происходит редко», — заметила нутрициолог.
Также опасными для организма собеседница назвала сладкие каши, мюсли и гранолы. Все эти продукты повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к диабету.
«Мы повышаем уровень сахара, затем провоцируем его снижение, а потом появляется чувство голода. То есть после такого завтрака человек снова будет хотеть есть, и это может привести к тому, что может быть съедено что-то не то, — отметила Александра Разаренова. — К этой же истории можно отнести фруктовые соки».
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#продукты
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#еда
#питание
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Врач Зайцев рассказал, какие средства не работают при сухом и влажном кашле
29 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/Yellyana Hardi

Заслуженный врач РФ Андрей Зайцев рассказал, что при сухом кашле средства от влажного неэффективны, так же как и наоборот. Об этом пишет «АиФ».
По словам врача, сухой кашель в большинстве случаев сопровождается повышенной температурой и говорит о начале ОРВИ. При сухом кашле локализация воспалительного процесса ограничена верхними дыхательными путями, а влажный кашель поражает нижние отделы респираторного тракта.

«И тогда мы думаем об остром бронхите, обострении хронического бронхита или пневмонии», — цитирует издание слова собеседника.

Зайцев добавил, что существуют препараты «от кашля» (противокашлевые или стоптуссивные) и препараты «для кашля» (мукоактивные). Последние разжижают мокроту и способствуют её отхождению. Так, при сухом кашле такие средства не будут эффективны, заключил доктор.

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#орви
#препараты
#врач
#лекарства
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Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Глава Минздрава Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ
29 сентября 2023, 02:15

Фото: сайт Кремля

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19
«Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — отметил министр.

Мурашко призвал россиян, находящихся в группе риска, не забывать о возможных осложнениях при коронавирусе. По его словам, сейчас по большей части циркулируют респираторные вирусы.

По ОРВИ и гриппу ситуация в России стабильная и ровная, ​добавил Михаил Мурашко.

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