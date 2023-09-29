Нутрициолог Биткова рассказала, какие витамины помогут укрепить иммунитет

Фото: iStock/Bet_Noire
Также собеседница NEWS.ru отметила пользу омега-3 и омега-6, которые содержатся в рыбе и морепродуктах.
Коэнзим Q10 содержится в курице, говядине, сельди и брокколи. А ресвератрол – в темных сортах винограда и красном вине.
В завершение Биткова отметила важность антиоксидантов, большее количество которых находится в ягодах, брокколи, свёкле, зелёном чае и темном шоколаде.
Читайте также:
Нутрициолог Владимирова назвала главное средство для укрепления иммунитета
Диетологи назвали продукты, нормализирующие уровень сахара в крови
Врач-диетолог Мухина рассказала, чем полезна зелёная гречка для пожилых