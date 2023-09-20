Нутрициолог Дубицкая назвала самый опасный овощ для пожилых людей

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«Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание ЖКТ. – Прим. ред.). Также колики, синдром хронической усталости, артриты. Но их не стоит совсем исключать из рациона, поскольку в помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота», — приводит слова Дубицкой Москва 24.
Нутрициолог пояснила, что в помидорах есть лектин, который может мешать усвоению питательных веществ, а также нарушать стенку кишечника. Дубицкая также рекомендовала не употреблять в пищу помидоры зимой, так как они выращены в искусственных условиях.
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