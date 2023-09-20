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Нутрициолог Дубицкая назвала самый опасный овощ для пожилых людей

Нутрициолог Дубицкая назвала помидоры опасным овощем для пожилых
20 сентября 2023, 11:21
Фото: iStock/AlexRaths

Фото: iStock/AlexRaths

Нутрициолог Анастасия Дубицкая заявила, что при регулярном употреблении помидоры могут навредить пожилым людям. Об этом сообщает Москва 24.

«Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание ЖКТ. – Прим. ред.). Также колики, синдром хронической усталости, артриты. Но их не стоит совсем исключать из рациона, поскольку в помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота», — приводит слова Дубицкой Москва 24.

Нутрициолог пояснила, что в помидорах есть лектин, который может мешать усвоению питательных веществ, а также нарушать стенку кишечника. Дубицкая также рекомендовала не употреблять в пищу помидоры зимой, так как они выращены в искусственных условиях.

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Врачи рассказали, кому нужно прививаться от нового штамма коронавируса
20 сентября 2023, 10:07

Фот о: istock / Foremniakowski

Роспотребнадзор заявил, что новый штамм коронавируса «пирола» заразнее «омикрона» в несколько раз.

Вирус был обнаружен в Дании в июле, затем он распространился до США, Канады, Европы и Таиланда. В России штамм пока не зарегистрирован. Смертей от «пиролы» на данный момент за зафиксировано. Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией. Информацию передает РИА Новости. 

Новый штамм стал активно распространяться после ряда мутаций, произошедших в геноме. Иммунная система не может идентифицировать изменения на поверхности вируса, поэтому может легко распространяться в организме.

Доктор Ольга Уланкина заявила, что прививки нужно делать тем, кто часто контактирует с людьми или пользуется общественным транспортом во время загруженности.

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#прививки
#штамм
#новости
#коронавирус
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65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
NYP: 65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
20 сентября 2023, 06:56

Фото: iStock/PeopleImages

В США 65-летняя жительница города Портленд раскрыла секреты энергичности и сохранения молодости. Об этом пишет New York Post.
По словам Бобби Паркер Холл, она выглядит моложе своего возраста благодаря регулярному сексу.

«Эта глубина удовольствия и близости с человеком — бесценный дар», — заявила она, говоря о половой жизни с мужем. Бобби подчеркнула, что совсем не обязательно в определенном возрасте сексуальная жизнь должна заканчиваться.

Ключом к сохранению молодости Холл также назвала регулярные тренировки, посоветовав женщинам поддерживать мышечную массу и развивать гибкость.

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#ученые
#секс
#жизнь
#тренировки
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Кардиолог Бойков рассказал о «синдроме разбитого сердца»
20 сентября 2023, 04:11

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Врач-кардиолог Глеб Бойков заявил, что человек из-за неразделенной или несчастной любви может испытать физическую боль в сердце, сравнимую с болями при инфаркте. Такое заболевание называется «синдром разбитого сердца», пишут «Известия».
По словам специалиста, синдром разбитого сердца (или синдром Такоцубо) довольно редкое заболевание, которому в основном подвержены женщины.

«Под воздействием ярких эмоций в кровь выбрасывается большой объем гормонов, который приводит к изменению формы стенок камеры сердца и практически полностью блокирует его функцию, имитируя на ЭКГ признаки инфаркта. Данное состояние сопровождается болью в сердце, как при инфаркте», — цитирует издание слова собеседника.

Бойков отметил, что заболевание в некоторых случаях может регрессировать самостоятельно, а функция сердца восстановиться. Однако при появлении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться к специалисту.

«Лечение данного заболевания требует проведения мероприятий по уменьшению действия гормонов для возвращения сердца к прежней форме», — заключил кардиолог.

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В Саратовской области из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 17 школ

Порядка 600 тыс. жителей Подмосковья получили консультацию врача через интернет

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#сердце
#лечение
#женщины
#заболевания
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В Саратовской области из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 17 школ
20 сентября 2023, 00:21

Фото: iStock/tiero

В Саратовской области 17 школ и один детский сад закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа.
«Полностью закрыты один детский сад Самойловского района, 17 школ. Частично закрыты четыре группы в трех детских садах, 344 класса в 83 школах», — проинформировали в пресс-службе регионального министерства образования.

Отмечается, что 18 сентября на карантин  полностью закрыли восемь школ, а также 225 классов в 63 школах.

По данным минздрава, в Саратовской области за неделю зарегистрировано более 11 тысяч случаев ОРВИ.

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#саратов
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Академик Гинцбург: Коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
19 сентября 2023, 18:30

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нового варианта коронавируса BA.2.86, также известного как «Пирола», в России нет. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам Гинцбурга, «Пирола» от всех остальных вариаций отличается 30-ю или еще большим количеством мутаций. Он отметил, что так как никто не заражался BA.2.86, исследовать его в данный момент не представляется возможным.

«Подъем [коронавируса], естественно, определенный будет. Но не в подъеме дело, а в избыточной смертности, в избыточной заболеваемости и последствиях перенесенного заболевания в результате инфицирования любым штаммом коронавируса», — цитирует Гинцбурга Общественная служба новостей.

Академик утверждает, что полного прогноза по ситуации с коронавирусом на эту осень и грядущую зиму давать нельзя. Гинцбург добавил, что теперь последствия заболевания коронавирусом будут проходить в инфарктах и инсультах. 

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#роспотребнадзор
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#заболевания
#служба
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Порядка 600 тыс. жителей Подмосковья получили консультацию врача через интернет
19 сентября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 600 тысяч жителей Московской области проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации через интернет.

Жители Московской области могут получить консультацию врача по итогам диспансеризации онлайн, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения Подмосковья. На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учёте из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Врачи дают консультации пациентам на основе их анализов и обследований.

Осуществить запись на консультацию врача через интернет можно на портале госуслуг, на приёме врача, по номеру 112.

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Врачи из Долгопрудного удалили редкое образование величиной с кулак
19 сентября 2023, 17:07

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские хирурги удалили пациенту редкое образование над бедренными артериями и венами величиной с кулак.
48-летняя женщина заметила образования в области бедра в мае текущего года, которое не вызывало болевых ощущений, но увеличивалось в размере, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Не так давно женщина стала испытывать боль при ходьбе, поэтому обратилась за медицинской помощью. Врачи направили пациентку на МРТ, которое показало липомообразное новообразование над бедренными артериями и венами.
«Достаточно сложная операция заняла порядка 2 часов, в ходе которой нужно было отделить от кровеносных сосудов новообразование размером 10 на 6 сантиметров. Сложность операции заключалась в том, что образование нужно было отделить от кровенесущих магистралей, а не просто вырезать. И обошлось без протезирования артерии, так врачам удалось её отделить», — поделился заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Новообразование направлено на гистологическое исследование, чтобы узнать происхождение образования.

Самочувствие пациентки улучшилось и её выписали на амбулаторное лечение. 

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#операции
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В Петербурге могут вновь начать разворачивать стационары-трансформеры
19 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Комитете по здравоохранению сообщили, что в случае необходимости будут организованы стационары-трансформеры для инфекционных больных, однако сейчас такой необходимости нет. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Сообщается, что на данный момент в Санкт-Петербурге врачи отмечают рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями, однако он не такой резкий, как во время пандемии.

«Несмотря на определённый рост заболеваемости, она находится на минимальных значениях и обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной. Значимого роста случаев новой коронавирусной инфекции в настоящее время не отмечается», — приводит слова Комздрава «Петербургский дневник».

Отмечается, что если рост числа заболевших будет увеличиваться, тогда в городе будут задействованы стационары-трансформеры.

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#коронавирус
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Ученые выяснили, что увеличивает риск сердечного приступа у мужчин почти в два раза
CCQO: напряженная работа повышает риск сердечного приступа у мужчин на 49%
19 сентября 2023, 14:31

Фото: istock / wildpixel

Канадские ученые из Университета Квебека провели исследования на тему связи условий труда с заболеваниями сердца. Исследование опубликовано в журнале Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes (CCQO).
Исследователи пришли к выводу, что напряжение на работе может повышать риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы на 49% у мужчин. Причем, такой закономерности не было выявлено у женщин. 

Как заявляют ученые, перенапряжение на работе может возникнуть не только из-за физической нагрузки, но и из-за недостаточной оплаты труда за проделанный объем работы или отсутствие поощрений в виде похвал или признания заслуг. Также может повлиять отсутствие права голоса в принятии каких-либо решений на рабочем месте или наоборот, перегруз человека должностными обязанностями. 

Кроме того, ученые заявили, что стресс на работе влияет на здоровье мужчины также сильно, как ожирение. 

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