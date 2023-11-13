Нутрициолог Ермошина заявила о ценности бульона для организма

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Нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина заявила, что бульоны крайне полезны для здоровья, а супы и щи являются лёгким источником белка из-за содержащегося в них мяса.
«Больных, раненых поднимали именно бульонами», — добавила в беседе с Pravda.Ru Еромшина.
Она порекомендовала употреблять бульоны людям с ослабленным иммунитетом и с дефицитом соляной кислоты.
А диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что самой полезной крупой является гречка.
«Гречка имеет в составе большое количество минеральных веществ и витаминов: практически все витамины группы B, жирорастворимые витамины, полинасыщенные жирные кислоты, магний, кальций, железо. Все это будет обновлять организм и поддерживать безупречную работу всех его систем. А растительная клетчатка— это лучшее лакомство для микробиома кишечника», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Кроме гречки специалист к полезным крупам причислила овсянку, киноа, пшено и амарант.
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