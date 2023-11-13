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Нутрициолог Ермошина заявила о ценности бульона для организма

13 ноября 2023, 19:20
Фото: istockphoto.com/Tennessee Witney

Фото: istockphoto.com/Tennessee Witney

Нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина заявила, что бульоны крайне полезны для здоровья, а супы и щи являются лёгким источником белка из-за содержащегося в них мяса.
«Больных, раненых поднимали именно бульонами», — добавила в беседе с Pravda.Ru Еромшина.

Она порекомендовала употреблять бульоны людям с ослабленным иммунитетом и с дефицитом соляной кислоты.


По её словам, лучше варить супы из фермерской курочки, индейки или кролика.

А диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что самой полезной крупой является гречка.

«Гречка имеет в составе большое количество минеральных веществ и витаминов: практически все витамины группы B, жирорастворимые витамины, полинасыщенные жирные кислоты, магний, кальций, железо. Все это будет обновлять организм и поддерживать безупречную работу всех его систем. А растительная клетчатка— это лучшее лакомство для микробиома кишечника», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Кроме гречки специалист к полезным крупам причислила овсянку, киноа, пшено и амарант.

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#врач
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#гречка
#витамины
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Врач Немальцева заявила об опасности затяжного насморка
13 ноября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/gpointstudio

Врач-педиатр Татьяна Немальцева заявила, что затяжной насморк опасен, поскольку может приводить к осложнениям, среди которых гайморит и пневмония.
«Слизистая носа – это барьер для проникновения в организм патогенов. Когда барьерная функция нарушается, есть риск присоединения инфекции и развития осложнений. Если не лечить насморк или бесконтрольно применять сосудосуживающие лекарственные средства, возможно развитие хронического ринита, гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Немальцева.

Врач рекомендовала при длительности насморка 14 дней и более обращаться к врачу и следовать в дальнейшем всех его рекомендаций.

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Россиян предупредили о продуктах, которые провоцируют рак кишечника
Онколог Черемушкин: Копченое и жареное мясо увеличивают риск развития онкологии
13 ноября 2023, 17:19

Фото: istock / utah778

Неправильное питание является серьезным фактором, которое может провоцировать развитие рака кишечника.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru предупредил, что чрезмерное потребление копченого или жареного мяса вредит организму и повышает риск развития онкологических заболеваний

«В рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки», — посоветовал Черемушкин.
Кроме плохого рациона, факторами развития рака кишечника, являются вредные привычки, малоактивный образ жизни, хронический стресс и наследственность.  Врач отметил, что на ранних стадиях рак может развиваться бессимптомно, поэтому нужно регулярно проходить медицинские осмотры.

Ранее врач-онколог Валерий Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
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#стресс
#рак
#онкология
#еда
#питание
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Педиатр Одинаева рассказала, как зимой укрепить иммунитет ребенка
13 ноября 2023, 16:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как укрепить иммунитет ребенка в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Начиная с осени нужно укреплять иммунитет детей при помощи сбалансированного питания. В рацион стоит добавить мясо, рыбу и молочные продукты, а также обязательно овощи и фрукты с большим содержанием витаминов.

«Главное, о чем нужно помнить любому родителю, ребенок должен находиться в здоровой среде. Если рядом с малышом кто-то болеет, желательно максимально ограничить контакты и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения ребенка. Переутомление, недостаток сна и дефицит свежего воздуха могут быстро привести к истощению организма, и ребенок станет уязвим для различных инфекций <…>», - отметила врач.

Стоит отметить, ​что важную роль играет распорядок дня у ребенка. Благодаря играм, занятиям спортом и закаливанию также можно выработать иммунитет к болезням.

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#подмосковье
#ребёнок
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#здоровье
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Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты
Самыми опасными диетами считаются диета Дюкана и голодная
13 ноября 2023, 16:23

Фото: istockphoto/globalmoments

Некоторые диеты могут нанести здоровью серьёзный вред.
Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург, пишет «Вечерняя Москва». Навредить здоровью способна популярная диета Пьера Дюкана, которая заключается почти в полном отказе от углеводов. Человек начинает потреблять фактически только белки. По мнению специалиста, такой рацион может спровоцировать подагру, камни в желчном пузыре и почках. Эти проблемы могут появиться из-за большой концентрации белка.

К вредным диетам относят и голодную. В процессе строгого похудения у человека может произойти нарушение электролитного обмена. Это грозит нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления, когда человек пытается подняться. Также возрастают риски камнеобразования в почках и желчном пузыре.

«Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и расстройствами пищевого поведения. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия», — напоминает Михаил Гинзбург. 
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#здоровье
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#диетолог
#еда
#питание
#врачи
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Врач Дюжева рекомендовала включать морковь и банан в осенний рацион
13 ноября 2023, 16:17

Фото: istockphoto.com/Valeriia Mitriakova

Врач-диетолог Мария Дюжева заявила, что в осенний рацион стоит включать такие фрукты и овощи, как морковь и бананы.
Она пояснила, что морковь, богатая витамином Е, способствует лучшему кровообращению в холодную пору.

«Бананы содержат триптофан — источник образования серотонина, мелатонина, дофамина, так называемых гормонов счастья. Они помогают нам не поддаваться осенней хандре, заряжают энергией, хорошо влияют на сон, работу мозга и наше настроение», — добавила в беседе с RT Дюжева.

Кроме этого, специалист посоветовала осенью употреблять продукты с витамином С, шиповник, смородину, клюкву, облепиху, а также хурму.

А диетолог Михаил Гинзбург заявил об опасности строгих диет, в частности, наиболее вредными являются диета Пьера Дюкана и голодная диета.

«Диета Пьера Дюкана заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе. То есть человек начинает питаться в большей степени мясом и потребляет только белки. Это может спровоцировать подагру, камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

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#диета
#продукты
#диетолог
#питание
#здоровье
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На реконструкцию центра «Ясенки» в проект бюджета Подмосковья заложили 215 млн рублей
13 ноября 2023, 16:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума предусмотрела в проекте бюджета Подмосковья на реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» 215 млн рублей. В центре построят бассейн и благоустроят прилегающую территорию, сообщается на сайте регионального парламента.
«Реконструкция лечебного корпуса пройдёт в 2024-2025 годах. На эти цели планируется направить 215 миллионов рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Пропускная способность бассейна составит 12 посещений в смену, длина дорожек для плавания – 25 м. Кроме того, будет создан тёплый переход с первого этажа лечебного корпуса. Также планируется благоустройство прилегающей территории.
«В этом году Мособлдума приняла закон о предоставлении бесплатной реабилитации в центре «Ясенки» для участников спецоперации. Помощь уже получили 76 бойцов. В учреждении предоставляют индивидуальные программы реабилитации. Модернизация учреждения продолжится, поскольку об этом нас просили наши бойцы», – отметил Брынцалов.
Он добавил, что в центр закупили новое оборудование, открыли компьютерный и симуляционный классы.

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В Подмосковье завершилась реконструкция реабилитационного центра «Ясенки»

Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию
 
#игорь брынцалов
#мособлдума
#реабилитация
#сво
#спецоперация
#военные
#московская область
#подмосковье
#бюджет
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Россиянам раскрыли признаки гипертонии без измерения давления
Врач Банный назвал головную боль признаком повышенном давления
13 ноября 2023, 16:01

Фото: istockphoto.com/Casanowe

Врач Денис Банный заявил, что головная боль может быть признаком повышенного давления.
«При гипертонии она обычно возникает в утренние часы и локализуется в области затылка. Головные боли могут сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела. Эти симптомы возникают из-за изменений в кровотоке внутри сосудов головного мозга», — отметил в беседе с RT Банный.

Он также добавил, что при гипертонии могут возникать шум в ушах, ухудшение зрения, мелькание мушек перед глазами.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что наличие горечи во рту может свидетельствовать о так называемой рефлюксной болезни.

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#врач
#симптомы
#болезни
#здоровье
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В России создали вино, способствующее снижению веса
Ученые РОСБИОТЕХа создали вино на основе грибов, которое помогает сбросить вес
13 ноября 2023, 15:36

Фото: istock / Giovanni Magdalinos

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) презентовал винный напиток собственного производства, который помогает похудеть, лучше переносить стресс, а также повысить работоспособность.
Об этом в РОСБИОТЕХе рассказали «Газете.Ru». Для создания уникального вина ученые использовали гриб Eurotium cristatum. Обогащенное биодобавками сырье помогло напитку обрести полезные свойства. 

Вино положительно влияет на состояние поджелудочной железы у людей, которые склонны к диабету, а также повышает иммунитет. Кроме того, напиток способствует похудению за счет активизации жирового обмена.

Профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк объяснила, что университет заинтересовался свойствами гриба и провел ряд исследований, в ходе которых ферментировали виноградный чай. После чего был сделан экстракт, которым обогатили вино. Выяснилось, что напиток стал питательней и обрел жиросжигающие свойства.

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#ученые
#университет
#вино
#технологии
#чай
#счёт
#стресс
#иммунитет
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В Черноголовке вернули способность ходить парализованному молодому человеку
13 ноября 2023, 15:01

Фото: Минздрав МО

Врачи центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке помогли восстановиться молодому парализованному мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой после несчастного случая поступил 33-летний пациент. При неудачном падении молодой человек сломал позвоночник и получил травму спинного мозга, осложнённую ослаблением силы мышц ног и нарушением тазовых функций. 
 
Ранее врачи провели ему стабилизирующую операцию на грудном и поясничном отделах позвоночника. Она прошла успешно, но у пациента отсутствовали подвижность в ногах и контроль за мочеиспусканием. Ему требовалась сложная реабилитация. 
«В комплексной программе восстановления были задействованы врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, массажисты и психологи. Благодаря упорству пациента и слаженной работе команды удалось быстро восстановить способность пациента контролировать тазовые функции, появились движения в ногах», – рассказала врач-терапевт, врач по лечебной физкультуре центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке Елена Рудакова.
По её словам, первый этап восстановления закончен. Через два месяца ежедневной работы мужчина сделал самостоятельные шаги и сейчас уже выписан. После второго этапа реабилитации он сможет вернуться к обычной жизни.

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