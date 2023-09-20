Нутрициолог Гусакова рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища

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Нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что пища, которую человек съел перед сном, не гниет в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению специалиста, пищеварительные процессы ночью не прекращают свою работу, а лишь замедляются.
Нутрициолог подчеркнула, что вечерний прием пищи не должен содержать вредных и тяжелых для переваривания продуктов. Лучшим вечерним приемом пищи специалист назвала белковые продукты в сочетании с овощами.
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«Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис», — приводит слова Гусаковой NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова