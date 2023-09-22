Нутрициолог Гусакова рассказала, из чего должен состоять школьный перекус ребёнка

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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала NEWS.ru, что лучше собрать ребёнку для школьного перекуса. Она отметила, что стоит учитывать периодичность приёма пищи – интервалы между перекусами не должны превышать четырёх часов.
Так, по словам собеседницы NEWS.ru, ребёнку должен употреблять углеводы, клетчатку, белки и жиры. Лучшими источниками первых двух компонентов являются овощи, фрукты, ягоды и сухофрукты. Также можно добавить в рацион сложные углеводы, которые содержатся в ржаном и цельнозерновом хлебе, хлебцах с отрубями и злаковых баточниках.
Чтобы восполнить необходимое количество белков, ребёнок должен в течение дня есть сыр, варёные яйца, мясо, но не жареное (лучше подойдёт запечёное или отварное). Также можно дать ребёнку в школу орехи или семечки, в которых содержится не только растительный белок, но и полезные жиры.
Также Гусакова отметила важность выбора правильного контейнера. Лучше приобрести такой, в котором есть несколько отделений для разделения разных видов продуктов.
При этом, немаловажно учитывать, чего хочет сам ребёнок. Если помимо вышеупомянутых продуктов ему захочется взять какой-нибудь десерт, его тоже можно сделать полезным. Отлично подойдут для этого фруктовые оладьи и овсяные батончики с сухофруктами, но обязательно домашнего приготовления.
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Чтобы восполнить необходимое количество белков, ребёнок должен в течение дня есть сыр, варёные яйца, мясо, но не жареное (лучше подойдёт запечёное или отварное). Также можно дать ребёнку в школу орехи или семечки, в которых содержится не только растительный белок, но и полезные жиры.
При этом, немаловажно учитывать, чего хочет сам ребёнок. Если помимо вышеупомянутых продуктов ему захочется взять какой-нибудь десерт, его тоже можно сделать полезным. Отлично подойдут для этого фруктовые оладьи и овсяные батончики с сухофруктами, но обязательно домашнего приготовления.
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Анастасия Чинкова