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Нутрициолог Кабанов предупредил об опасности молока

09 ноября 2023, 02:10
Фото: iStock/naturalbox

Фото: iStock/naturalbox

Сердце, мозг и желудочно-кишечный тракт современного человека не нуждаются в таком количестве молока, которое предлагает ему современная промышленность, утверждает практикующий диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Кроме того, рассказал он порталу Pravda.Ru, частое употребление молочных продуктов способно привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
«Человек со своими «молочными» привычками потребляет слишком много насыщенных жиров. Отсюда проблемы с сердечно-сосудистой системой, риски деменции и повышенное давление», — говорит специалист.

Кроме того, современные молочные продукты содержат антибиотики и гормоны, что также может негативно влиять на здоровье.


Ещё одним опасным признаком употребления молока и молочных продуктов врач назвал непереносимость человеком лактозы. Данный углевод может не усваиваться человеком в связи с возрастом, генетикой, заболеваниями ЖКТ, причем люди об этом зачастую даже не догадываются. Если подобное происходит часто, то молоко пить точно не следует.

Альтернативой молочным продуктам, говорит доктор Кабанов, может быть растительное соевое молоко, так как оно не содержит лактозы, насыщенных жиров и имеет достаточное количество белка.

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#молоко
#врачи
#советы
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Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик
09 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/Pattadis Walarput

Детский врач-эндокринолог Анастасия Синицына заявила, что фастфуд из-за большого количества усилителей вкуса может вызывать привыкание. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что химические вещества, которые изменяют вкус пищи, действуют на организм человека подобно наркотику.

«Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием все больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — цитирует издание слова собеседницы.

Так, в составе еды быстрого приготовления часто имеются искусственные красители, которые могут негативно влиять на работу нервной системы, заключила Синицына.

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#консервы
#продукты
#вред
#терапевт
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Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
08 ноября 2023, 23:33

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-терапевт, кардиолог Елена Быстрова рассказала, чем может закончиться приём антибиотиков без назначения специалиста.
В беседе с «Вечерней Москвой» доктор предупредила, что неконтролируемое применение антибиотиков может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

Быстрова отметила, что люди часто назначают антибиотики сами себе и удивляются, когда лечение не срабатывает.

«Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению», — цитирует издание слова собеседницы.

Она подчеркнула, что решение о назначении антибиотиков может принимать только врач на основании диагноза, индивидуальных особенностей пациента, а также результатов анализов.

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#лечение
#врач
#антибиотики
#люди
#вирусы
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Врач Эдигер предупредил об опасных заболеваниях при заедах на губах
08 ноября 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что заеды на губах могут сигнализировать о таких опасных заболеваниях, как сахарный диабет, заболевания коры надпочечников, авитаминоз и вторичный иммунодефицит.
«Любые минимальные признаки могут свидетельствовать об очень серьёзных системных проблемах. Заеды – это в первую очередь маркер иммунодефицита, кандидоза и достаточно тяжёлых эндокринных заболеваний. Поэтому всегда, когда заеды появляются, надо, конечно, идти к терапевту и смотреть общее состояние организма», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Кроме того, ранки в уголках губ могут свидетельствовать о стоматологических проблемах, болезнях ЖКТ, а также аллергических реакциях.

При отсутствии патологических состояний по результатам обследования, заеды лечатся с помощью антибиотиков широкого спектра, местных антисептиков, метронидазола и противогрибковых препаратов.

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Более 2,7 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа
08 ноября 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Alernon77

В Санкт-Петербурге вакцинировано от гриппа более 2,7 млн жителей, а для достижения коллективного иммунитета необходимо привить ещё 10% населения города. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.
«Именно вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа. Она рекомендуется всем, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профриска – медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Эргашев.

Он также отметил, что для удобства граждан продолжат работу мобильные пункты вакцинации от гриппа, которые можно найти у станций метро, а также в некоторых торговых центрах.

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#грипп
#вакцинация
#санкт-петербург
#здравоохранение
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Диетолог Круглова: Сейчас уже можно закупать консервы и соки к новому году
08 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Диетолог Наталья Круглова заявила, что уже сейчас, в ноябре, можно закупать к Новому году продукты, к которым относятся любые консервы, а также алкоголь, соки и ряд сортов сыра.
«В первую очередь, это консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктовые, они точно не испортятся. Красная, чёрная икра, шоколад. Можно купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки. Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи», — добавила в беседе с NEWS.ru Круглова.

Ранее нутрициолог Дарья Мравцева заявила, что при ОРВИ, гриппе или коронавирусе необходимо снижать нагрузку на ослабленный организм, поэтому лучше отказаться от таких продуктов, как сахар, молочка и глютен.

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Нутрициолог Мравцева призвала отказаться от сахара и глютена при ОРВИ
08 ноября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/Andrii Shablovskyi

Нутрициолог Дарья Мравцева заявила, что при ОРВИ, гриппе или коронавирусе необходимо снижать нагрузку на ослабленный организм, поэтому лучше отказаться от таких продуктов, как сахар, молочка и глютен.
Она пояснила, что такие продукты способны усиливать воспаление.

«Целесообразно применять питание с пониженным употреблением продуктов, которые вызывают брожение. К ним относятся капуста, бобовые, груши и сливы, лук и чеснок. В них содержатся молекулы углеводов, которые у определенных людей, при попадании в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Про газировку, сладости и фастфуд не буду напоминать. От них лучше воздерживаться и в здоровые времена», — добавила в беседе с Pravda.Ru Мравцева.

А кардиолог-терапевт Елена Быстрова напомнила об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков. Она отметила, что такие препараты необходимо согласовывать с врачом и ни в коем случае не назначать их себе самостоятельно.

«Многие сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению, среди них: пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и др.» — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Быстрова.

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#врач
#питание
#антибиотики
#здоровье
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Свыше миллиона детей прошли профилактические осмотры в Московской области
08 ноября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года более 1,1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Возрастные профосмотры необходимы для выявления различных патологий и заболеваний.

«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметил, что после осмотра врач ​вносит в систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка.

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Биофизик Тагандурдыева заявила о новом методе восстановления нерва
08 ноября 2023, 16:03

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева заявила, что перебитый или разорванный нерв можно восстановить с помощью трансплантатов.
По её словам, эти трансплантат представляют собой направляющие трубчатые каналы.

«Применение трубок предполагает восстановление целостности нерва через соединения концов трубки с их концами. Модель исследования была такой. Мы «перерезали» седалищный нерв лабораторных животных, создавали определенный дефект, замещали его трубчатым имплантатом с наполнителями. Лабораторные животные теряли двигательную активность, которая со временем восстанавливалась», – пояснила в беседе с Газета.ру Тагандурдыева.

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#технологии
#ученые
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Диетологи предостерегли от трех видов супов
Диетологи Бурак и Михальчик: Польза или вред супа зависят от продуктов в составе
08 ноября 2023, 15:46

Фото: istock / Mariha-kitchen

Диетологи Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о полезных и вредных продуктах, входящих в состав супов. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Михальчик пояснила, что польза супа зависит от ингредиентов, входящих в состав блюда. К примеру, суп с большим количеством овощей и бобовых принесет в организм много витаминов и минералов, а также улучшит работу кишечника. Если суп содержит мясо или тофу, то он обеспечит организм белком. 

Бурак добавила, что включение супов в рацион может снизить общее  количество потребляемых калорий.

«Если начать прием пищи с супа, в котором содержится много воды, или салата, то скорее всего вам удастся избежать переедания», — заявила диетолог.
При этом, Бурак предостерегла от некоторых видов супов. В частности, она советует отказаться от консервированных супов, так как они не приносят пользу организму и содержит много соли, специй и жира. Также она не советует слишком легкие овощные супы без мяса, так как они не могут считаться полноценным блюдом, ведь в нем содержится слишком мало калорий и питательных веществ. Супы на основе сливок, наоборот, питательные, но содержат много калорий.

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