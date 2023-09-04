Нутрициолог Коробейникова назвала три мифа о пользе смузи

Смузи – это густой напиток из перемолотых в блендере овощей, фруктов, ягод и трав. Многие его считают диетическим, ведь в составе используются только полезные фрукты и овощи. Однако нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1» три главных минуса «волшебного» напитка.