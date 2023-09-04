Нутрициолог Коробейникова назвала три мифа о пользе смузи

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2. Человеку кажется, что он пьёт сплошную пользу, но, порой, для создания стакана смузи требуется несколько дневных норм фруктов. А это уже грозит лишним весом.
Нутрициолог подчеркнула, что полностью отказываться от напитка не нужно. При сбалансированном питании можно разнообразить перекус зелёным смузи. В него можно добавить шпинат, авокадо, сельдерей, киви, лимон, петрушку, кинзу, куркуму и много другое. Но важно помнить, что смузи никогда не должен заменять завтрак обед или ужин.
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