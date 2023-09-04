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Нутрициолог Коробейникова назвала три мифа о пользе смузи

04 сентября 2023, 15:22
Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Смузи – это густой напиток из перемолотых в блендере овощей, фруктов, ягод и трав. Многие его считают диетическим, ведь в составе используются только полезные фрукты и овощи. Однако нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1» три главных минуса «волшебного» напитка.
1. Измельчение полезных фруктов сокращает в них самое ценное – клетчатку. И смузи из яблока, банана или манго превращается в углеводную бомбу, которая быстро всасывается в кровь, повышая инсулин и сахар. По словам специалиста, это лучше, чем сок, где клетчатки нет совсем, но гораздо хуже, чем просто фрукт.

2. Человеку кажется, что он пьёт сплошную пользу, но, порой, для создания стакана смузи требуется несколько дневных норм фруктов. А это уже грозит лишним весом.


3. Когда мы пьём смузи, то не пережёвываем пищу, как задумано природой, а мозг не подает сигналы органам о выделении необходимых соков и ферментов для переваривания. Поэтому сидеть на диете на смузи – не лучшая идея.

Нутрициолог подчеркнула, что полностью отказываться от напитка не нужно. При сбалансированном питании можно разнообразить перекус зелёным смузи. В него можно добавить шпинат, авокадо, сельдерей, киви, лимон, петрушку, кинзу, куркуму и много другое. Но важно помнить, что смузи никогда не должен заменять завтрак обед или ужин.

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#сок
#сахар
#напитки
#питание
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Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп нужен человечеству
04 сентября 2023, 14:44

Фото: IStock/Jovanmandic

В конце 2023 года в мире появятся четыре новых смертельных штамма гриппа. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их словам, болезни будут протекать тяжелее и опаснее COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал «Радио 1», что вероятность летальности есть у всех инфекционных заболеваний. А вот интенсивность того или иного вируса зависит от его «врага».
«С позиции экологии, — всё, что живёт и укрепилось, будет долго-долго жить, и нам не удастся от него избавиться. Был коронавирус, есть и будет, а интенсивность может меняться. Но вот оказалось, что вирус гриппа и вирус коронавируса между собой враждуют. Так, если мы уменьшим количество гриппа, что нам и удалось сделать, то на его место придёт коронавирус», — сказал Гундаров.
Специалист также отметил, волны влияния вируса на организм человека напрямую зависят от солнечной радиации.
«Земля вращается вокруг Солнца, и там есть четыре точки – зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. И вот в этих точках наблюдаются волны. Самая большая волна каждый год, причём не только от коронавируса, и даже не инфекционных заболеваний, приходится на конец декабря — начало января. То есть на иммунную систему влияет солнечная радиация», — сказал Гундаров.
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#вирус
#коронавирус
#грипп
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Гастроэнтеролог Манило рассказала о популярном в СССР напитке для похудения
04 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/vadimguzhva

Несладкий кисель является полезным напитком при похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Гастроэнтеролог Елена Манило рассказала о популярном в СССР и забытым киселе в беседе с изданием «Доктор Питер».
 
По словам специалиста, кисель снижает кислотность желудка, оказывает обволакивающее действие, а также успокаивает раздраженную слизистую. Также он может обеспечить быстрое чувство насыщения.
 
«Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. Употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи», —сообщила Елена Манило.
Включать кисель в рацион необходимо при дисбактериозе, то есть нарушении микрофлоры кишечника. Благодаря картофельному или кукурузному крахмалу кисель оказывает стимулирующее воздействие на размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий.
 
Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и снижает уровень холестерина.

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#здоровье
#диета
#ссср
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Сергиево-Посадские врачи удалили 2-литровую липому с бедра пациентки
04 сентября 2023, 14:01

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 54-летняя женщина с диагностированной ранее липомой в области бедра.
Липома – это доброкачественная опухоль, состоящая из жировых клеток, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина рассказала врачам, что обнаружила у себя на бедре небольшую шишку ещё 2 года назад, но она не доставляла ей дискомфорта, поэтому она не обратилась за медицинской помощью. Новообразование увеличилось до такого размера, что стало заметно сквозь одежду.

Такая патология могла привести к атрофии мышц, что отразилось бы на подвижности конечностей. 
«Образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось среди группы мышц четырехглавой мышцы бедра. Нам предстояло аккуратно извлечь липому, так чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле и мы удалили её довольно быстро, несмотря на то, что она находилась глубоко между мышцами. Объем, извлечённого образования, составил порядка двух литров. В этот же день пациентка уже свободно совершала прогулки по коридорам отделения», — рассказал врач-хирург хирургического отделения №1 Леонид Репин.
В ведомстве сообщили, что самочувствие женщины хорошее, она выписана из больницы на амбулаторное лечение. 

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#больницы
#заболевания
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Российские учёные разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта
04 сентября 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Российские разработчики Платформы НТИ разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения.
Отмечается, что такую систему можно даже встроить в смартфон. Так, при появлении признаков заболевания близким и ближайшим медицинским учреждениям отправляются специальные сигналы о помощи.

«На первом месте по смертности — сердечно-сосудистые заболевания, среди них первое место — инфаркты, второе — инсульты. Инфаркты уже научились диагностировать и лечить, а тема инсультов гораздо менее изучена. В связи с этим возникает проблема, что люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть «золотой период» в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти», — пояснил в беседе с RT лидер проекта Олег Молородов.

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#здоровье
#инсульт
#ученые
#медицина
#наука
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Нарколог раскрыл, когда при похмелье нужно вызвать врача
Нарколог Нурисламов объяснил пользу БАДов от похмелья
04 сентября 2023, 13:34

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Аптеки зафиксировали всплеск продаж БАДов, применяемых при похмелье. За первое полугодие спрос на биодобавки от похмелья в аптечных сетях подскочил более чем на 55%.
Руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов в разговоре с «Радио 1» отметил, что лечить похмелье БАДами можно, но, если речь идёт не о тяжёлом алкоголизме.

По словам специалиста, когда у человека появляется похмелье, ему могут назначить успокоительные. Это даст возможность поспать и прийти в себя. В этом случае может подойти биологически активная добавка ГАБА - гамма-аминомасляная кислота. Её используют для расслабления, снятия нервного напряжения и стресса, улучшения сна и нормализации давления. ГАБА входит в состав нескольких видов БАДов и лекарств.

Однако нарколог предупредил, что важно следить за состоянием во время похмелья. Ухудшение самочувствия может свидетельствовать об образовании тромбов.
«Есть два состояния: первое – это когда человек перестал употреблять, и второе – запойное, когда он не может остановиться. В этом случае можно оборвать процесс, ограничить алкоголь и дать успокоительные. Но в этот момент возникает состояние похмелья – с сердцебиением, с изменяем сердечных ритмов, с хлюпающими предсердиями и желудочками. Это всё очень опасно в плане появления тромбов. Если вы чувствуете ухудшение состояния, нарушение сердечного ритма, тахикардию, слабость, особенно если уже было опохмеление, то следует вызвать врача», — сказал Нурисламов.
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#нарколог
#нарушение
#человек
#психиатр
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Диетолог Мухина: Кофе нельзя сочетать с алкоголем и пряностями
04 сентября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Anna Kim

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина не рекомендовала употреблять кофе с алкоголем и пряностями, поскольку напиток может маскировать действие спиртного, в результате чего человек позже пьянеет резко и чувствует себя хуже.
Пряности способствуют потере вкуса напитка, из-за чего у человека возникает желание выпить больше напитка. А большое количество кофе может пагубно повлиять на здоровье.

Кроме того, по словам специалиста не рекомендуется пить кофе вместе с продуктами, в которых содержится железо.

«Вещества в кофе затрудняют всасывание железа, которое содержится в орехах, гречке, чечевице, бобовых. Оно очень плохо всасывается, и человек не получает ту пользу от продуктов, которую должен получить», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

До этого врачи перечислили пять продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике. Как передаёт utro.ru, к ним относятся приправы, тропические фрукты, заваренная лапша, солёные овощи и лекарственные травы.

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#здоровье
#кофе
#питание
#продукты
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Более 7,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
04 сентября 2023, 12:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В субботу и в воскресенье, 2 и 3 сентября выездные бригады врачей в рамках акции «Проверь здоровье в парке» работали в 11 городских парках.

В эти выходные акция проходила в парках Долгопрудного, Люберец, Подольска, Раменского, Электрогорска и других муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Всё лето в городских парках Подмосковья работали бригады медицинских специалистов. Любой желающий мог проверить своё здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. С начала июня такой возможностью воспользовались более 7,5 тыс. жителей региона, в том числе 270 – за минувшие выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови.

При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#светлана стригункова
#анализы
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Компенсация аренды жилья стала самой популярной мерой поддержки у подмосковных медиков
04 сентября 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Уже 10 тыс подмосковных медработников получили с начала года компенсацию аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Там напомнили, что работники государственных медицинских учреждений Подмосковья могут получать ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья на 20 тыс рублей. Воспользоваться ею могут сотрудники 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсёстры.
«Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки. Самая востребованная – компенсация аренды жилья. С начала года ею воспользовались почти 10 тыс медработников Подмосковья», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Получить компенсацию могут медработники, которые работают на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. 
 
Чтобы получить меру поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг

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#подмосковье
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Семейная пара заменила фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть
04 сентября 2023, 05:50

Фото: iStock/Foremniakowski

В Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть.
Daily Star пишет, что семейная пара хотела не только сбросить вес, но и разнообразить сексуальную жизнь. Они увеличили продолжительность и количество половых контактов. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. Чтобы контролировать результаты, пара взвешивалась до и после секса.
 
По словам Мантовани, соблюдение секс-диеты приносит результаты. Супруги придерживаются её около 2 недель. Без дополнительных физических нагрузок супруги сбросили по килограмму.
 
Также супруги говорят, что значительно улучшилось качество сна. Теперь мужчина желает превзойти свой предыдущий секс-рекорд в 2 часа 40 минут и провести с женой в постели 6 часов.
 
К концу сентября пара хочет сбросить ещё 5 килограммов.

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