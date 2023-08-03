Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно есть арбуз

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Во всём мире 3 августа празднуется день арбуза. Ягода популярна благодаря многообразию витаминов и полезных микроэлементов. Однако специалисты рекомендуют не злоупотреблять арбузом.
«Как все ягоды и фрукты арбуз лучше употреблять в первой половине дня, до 16-17 часов, и как десерт — в конце основного приёма пищи. При этом нужно помнить, что в день можно съесть не больше 250 граммов арбуза. Также арбуз можно добавлять в салаты. Это хороший вариант, чтобы сгладить всплеск инсулина. Ягода будет отлично смотреться в салате, в котором будет достаточно клетчатки, например, с руколой, с помидорами, сыром Фета», — заключила Жанна Коробейникова.Читайте также:
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Екатерина Шмакова