Нутрициолог Коробейникова рассказала о правильном школьном питании

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В качестве простого примера полезного завтрака нутрициолог в первую очередь назвала каши и яйца в любом виде, будь то скрэмбл, яичница или омлет. Однако не стоит насильно заставлять ребенка есть то, что ему категорически не нравится. Лучше заранее оговаривать с ним меню на утро, предоставляя ему выбор. Например, уточнить, чего бы ему больше хотелось: яичницу или омлет? Сырники со сметаной или вареньем? Кашу на молоке или на воде? И так далее. Из дома обязательно следует удалить сахар и использовать вместо него сахарозаменитель, подчеркнула эксперт.
Что касается обеда, то главное его условие — ничего жареного на подсолнечном масле. Впрочем, то же самое относится и к завтраку. Эклеры, кремовые пирожные, что-то жирное лучше тоже исключить. Если ребенок плотно позавтракал утром, на дневной перекус можно дать ему с собой какой-то фрукт, который насытит мозг быстрыми углеводами, очень полезно насыпать в пакетик немного орехов, которые очень полезны для энергии и работы мозга. Вполне можно дать пару долек настоящего горького шоколада с высоким содержанием какао-бобов. В обед тарелка ребенка должна состоять наполовину из овощей. У многих детей сложное отношение к овощам, поэтому даже если это будут только огурцы — уже неплохо. Четверть порции здорового, так называемого «гарвардского» обеда должно составлять мясо или рыба, то есть белок + углевод, и еще четверть — сложный углевод: крупы, макароны, бобовые и так далее.
Специалист отметила, что очень важно раз в неделю устраивать для ребенка некий разгрузочный день, или «день пищевого греха», как она выразилась. В этот день ребенок может съесть то, что кажется ему вкусным и желанным, но в некоторой степени относится к пищевой «запрещенке». Это важно для ощущения комфорта и внутренней свободы. Конечно, это не означает, что ребенок будет целый день уписывать чипсы, гамбургеры и запивать колой. Просто он должен знать, что в этот день он может съесть на обед то, что он хочет, а не то, что полезно по мнению взрослых.
Соблюдение простых правил питания и пищевого поведения под руководством родителей сделают ребенка здоровым, спокойным и гармонично развитым, заключила Жанна Коробейникова.
Выступая на встрече с главами муниципалитетов и членами областного правительства, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил готовность учебных заведений региона к началу нового учебного года. Он также добавил, что к 1 сентября будет открыто 23 новых школы.
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