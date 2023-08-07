Нутрициолог Костенко рассказала, какие продукты улучшают работу мозга и укрепляют память

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Регулярное употребление рыбы, морепродуктов и орехов улучшает работу мозга и поддерживает когнитивные способности.
Об этом рассказали дипломированный нутрициолог Наталья Костенко и диетолог Татьяна Семенова «Ленте.ру».
Наталья Костенко рассказала, что помочь мозгу функционировать эффективнее можно, если исключить из рациона вредные жиры и употреблять больше растительной пищи. Рекомендуется есть злаки и бобовые, а именно бурый риса, перловку, овсянку, нут, красную фасоль. Эти продукты богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые помогут улучшить память.
Для здоровья мозга полезны и свежие овощи. К примеру, свекла расширяет сосуды, позволяя большему количеству насыщенной кислородом крови поступать в мозг, а тёмная листовая зелень содержит много витамина С, который бережёт от возрастной потери памяти. Зелень также богата фолиевой кислотой, способствующей хорошему
В рационе должны присутствовать полезные жиры, которые можно найти в рыбе жирных сортов, оливковом масле, семечках, орехах.
Диетолог Татьяна Семенова советует для здоровья мозга чаще есть яйца, содержащие вещество холин, отвечающее за построение некоторых важнейших мембран мозга.
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Наталья Костенко рассказала, что помочь мозгу функционировать эффективнее можно, если исключить из рациона вредные жиры и употреблять больше растительной пищи. Рекомендуется есть злаки и бобовые, а именно бурый риса, перловку, овсянку, нут, красную фасоль. Эти продукты богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые помогут улучшить память.
В рационе должны присутствовать полезные жиры, которые можно найти в рыбе жирных сортов, оливковом масле, семечках, орехах.
Диетолог Татьяна Семенова советует для здоровья мозга чаще есть яйца, содержащие вещество холин, отвечающее за построение некоторых важнейших мембран мозга.
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Мария Фирсова