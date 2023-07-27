Нутрициолог Маломуж назвала альтернативу кофе

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Нутрициолог Светлана Маломуж в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) назвала напитки, которые помогут заменить кофе.
Людям, которые испытывают стресс, сталкиваются с высоким давлением, отёками, проблемами с печенью и кишечником, а также имеющим аутоиммунные заболевания, лучше отказаться от кофе. А тем, у кого нет таких проблем, тоже стоит подобрать альтернативу полюбившему напитку, поскольку из-за его большого спроса на плантациях часто используют пестициды, которые вредят здоровью.
Нутрициолог в интервью ОСН назвала шесть напитков, которые помогут забыть кофе и укрепить своё здоровье.
1. Зелёный чай
Он содержит в себе кофеин, который поможет почувствовать бодрость, но здесь его гораздо меньше, чем в кофе, поэтому вреда для здоровья не последует. Этот напиток богат антиоксидантами и укрепляет стенки кровеносных сосудов.
2. Матча
Этот японский напиток набирает популярность. Он способствует снижению веса и ускоряет обмен веществ. Также он поднимает настроение и регулирует уровень сахара в крови. Маломуж подчеркнула, что, в отличие от кофе, японский чай позволит сохранить заряд энергии дольше, примерно на 4-6 часов.
3. Мятный чай
Напиток способен освежить и почувствовать умиротворение. Он оказывает положительное влияние на ЖКТ, помогает избавиться от головных болей и спазма.
4. Шиповник
Заваренные плоды шиповника, который богат витамином С, помогают укрепить иммунитет, нормализовать давление и работу ЖКТ.
5. Чай мате
Этот чай даёт прилив бодрости и энергии, не зря он так полюбился известным футболистом Лионелем Месси. Он способствует сжиганию жира, укрепляет иммунитет, улучшает концентрацию и действует как антидепрессант.
6. Вода с лимоном
Этот напиток часто советуют тем, кто желает похудеть, потому что он улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, сохраняет тонус кожи. Кроме того, вода с лимоном поможет быстро проснуться и запастись необходимой энергией.
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Нутрициолог в интервью ОСН назвала шесть напитков, которые помогут забыть кофе и укрепить своё здоровье.
1. Зелёный чай
2. Матча
Этот японский напиток набирает популярность. Он способствует снижению веса и ускоряет обмен веществ. Также он поднимает настроение и регулирует уровень сахара в крови. Маломуж подчеркнула, что, в отличие от кофе, японский чай позволит сохранить заряд энергии дольше, примерно на 4-6 часов.
3. Мятный чай
Напиток способен освежить и почувствовать умиротворение. Он оказывает положительное влияние на ЖКТ, помогает избавиться от головных болей и спазма.
4. Шиповник
Заваренные плоды шиповника, который богат витамином С, помогают укрепить иммунитет, нормализовать давление и работу ЖКТ.
5. Чай мате
Этот чай даёт прилив бодрости и энергии, не зря он так полюбился известным футболистом Лионелем Месси. Он способствует сжиганию жира, укрепляет иммунитет, улучшает концентрацию и действует как антидепрессант.
6. Вода с лимоном
Этот напиток часто советуют тем, кто желает похудеть, потому что он улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, сохраняет тонус кожи. Кроме того, вода с лимоном поможет быстро проснуться и запастись необходимой энергией.
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Анастасия Чинкова