Нутрициолог Мравцева призвала отказаться от сахара и глютена при ОРВИ

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Нутрициолог Дарья Мравцева заявила, что при ОРВИ, гриппе или коронавирусе необходимо снижать нагрузку на ослабленный организм, поэтому лучше отказаться от таких продуктов, как сахар, молочка и глютен.
Она пояснила, что такие продукты способны усиливать воспаление.
А кардиолог-терапевт Елена Быстрова напомнила об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков. Она отметила, что такие препараты необходимо согласовывать с врачом и ни в коем случае не назначать их себе самостоятельно.
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«Целесообразно применять питание с пониженным употреблением продуктов, которые вызывают брожение. К ним относятся капуста, бобовые, груши и сливы, лук и чеснок. В них содержатся молекулы углеводов, которые у определенных людей, при попадании в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Про газировку, сладости и фастфуд не буду напоминать. От них лучше воздерживаться и в здоровые времена», — добавила в беседе с Pravda.Ru Мравцева.
«Многие сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению, среди них: пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и др.» — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Быстрова.
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