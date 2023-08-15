Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму

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Вторым самым неполезным продуктом считается майонез и подобные соусы.
«Более жуткого продукта придумать сложно. Это трансжировая бомба и прямой путь к сердечно-сосудистым недугам», — сказала специалист.К вредным продуктам нутрициолог также отнесла подсолнечное рафинированное масло. Оно быстро поддаётся оксидативному окислению и даже без нагрева в нём выделяются свободные радикалы.
Также нутрициолог призвала отказаться от животного молока и заменить его на растительное. По словам Жанны Коробейниковой, оно полезно только младенцам, в то время как организм взрослого человек плохо усваивает лактозу.
К вредным продуктам нутрициолог отнесла и жареную корочку (конечные продукты гликирования).
«Просто знайте, что за этим приятным хрустом стоят морщины, преждевременное старение и страдающее сердце», — заключила собеседница.Читайте также:
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