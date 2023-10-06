Нутрициолог назвала ожирение проблемой крупных городов

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С 2009 года количество людей с ожирением в России выросло на 36%, сейчас от излишнего набора веса страдают 3,5 миллиона россиян. Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», с чем это связано.
По словам специалиста, главная причина – это тотальное снижение уровня активности. Проблема особенно обострилась во время пандемии коронавируса.
Способствует ожирению и привычка перекусов. Нутрициолог отметила, что при частых приёмах пищи организм не успевает переварить еду.
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«Нас коронавирус заставил сидеть дома, и тогда многие стали наедать, не двигаясь совсем в своих домах и квартирах. Также ожирение — это проблема крупных городов, где многие люди работают на сидячей работе, передвигаются на авто и имеют доступ к вредной пище на каждом углу», — сказала Жанна Коробейникова.
«У нас прям эпидемия перекусов, за этим стоит большая проблема. Дело в том, что каждый приём пищи должен проходить цикл переваривания, на него нужно чистыми три-четыре часа минимум. Если вы вмешиваетесь в этот процесс, то толком не сработает метаболизм, во всем организме произойдёт дисфункция», — заметила специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова