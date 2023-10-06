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Нутрициолог назвала ожирение проблемой крупных городов

Нутрициолог Коробейникова: к ожирению склонны жители крупных городов
06 октября 2023, 15:56
Фото: IStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: IStock/Cunaplus_M.Faba

С 2009 года количество людей с ожирением в России выросло на 36%, сейчас от излишнего набора веса страдают 3,5 миллиона россиян. Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», с чем это связано.
По словам специалиста, главная причина – это тотальное снижение уровня активности. Проблема особенно обострилась во время пандемии коронавируса.
«Нас коронавирус заставил сидеть дома, и тогда многие стали наедать, не двигаясь совсем в своих домах и квартирах. Также ожирение — это проблема крупных городов, где многие люди работают на сидячей работе, передвигаются на авто и имеют доступ к вредной пище на каждом углу», — сказала Жанна Коробейникова.

Способствует ожирению и привычка перекусов. Нутрициолог отметила, что при частых приёмах пищи организм не успевает переварить еду.
«У нас прям эпидемия перекусов, за этим стоит большая проблема. Дело в том, что каждый приём пищи должен проходить цикл переваривания, на него нужно чистыми три-четыре часа минимум. Если вы вмешиваетесь в этот процесс, то толком не сработает метаболизм, во всем организме произойдёт дисфункция», — заметила специалист.
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#ожирение
#россия
#питание
#спорт
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Долгопрудненские хирурги спасли мотоциклиста с отёком мозга после аварии
06 октября 2023, 16:32

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 24-летнего мотоциклиста с травмой голов после серьёзной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во время осмотра в приёмном отделении у молодого человека появились когнитивные искажения, и он начал терять сознание. Врачи диагностировали у него стремительное развитие гематомы и отёк головного мозга.
 
Сложная операция длилась около трёх часов. Пострадавшему сделали левостороннюю трепанацию черепа, удалили 100-миллиметровую гематому и осмотрели менингиальную артерию, сдавление которой и вызвало возникновение гематомы. 
 
Послеоперационный период протекал без осложнений, и через две недели пациента выписали. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который занял около трёх месяцев. В это время врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины, а затем установили её пациенту.
 
Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.
 
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#минздрав мо
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#авария
#подмосковье
#московская область
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Онколог Тулина: Потеря веса без причины – один из тревожных признаков рака
06 октября 2023, 16:23

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина перечислила тревожные симптомы рака, при которых надо срочно обратиться к врачу. К ним она отнесла беспричинную потерю веса, а также изменения в режиме питания или физической активности.
«Опухоль постоянно растёт, поэтому ей непрерывно нужны питательные вещества. Она их забирает из кровотока, из того, что всосалось в кишечнике из пищи. Поэтому человек с распространённой опухолью часто худеет из-за недостатка нутриентов, чувствует постоянную усталость и слабость несмотря на достаточный отдых», — пояснила в беседе с «Царьградом» Тулина.

Кроме этого, поводом для похода к врачу может быть и появление новообразований на коже, необычные выделения из тела, постоянные ноющие, стреляющие боли в животе, груди, тазу и т.д.

А главный неонатолог Москвы Валерий Горев рассказал о наиболее известном центре Морозовской больницы — онкогематологическом.

«Самые первые онкологические койки в России были открыты у нас. Именно в нашей клинике функционирует первый в стране Центр амбулаторной онкологической помощи для детей и подростков на 500 посещений в сутки. Вы могли слышать о таких же учреждениях для взрослых, а у нас — для детей. Работает отделение трансплантации костного мозга — единственное в структуре московского здравоохранения», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Горев.

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#опухоль
#рак
#здоровье
#врач
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Учёные из Дании выявили связь между уходом за ребёнком и алкоголизмом у мужчин
06 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Tom Merton

Учёные из Стокгольмского университета выявили связь между необходимостью ухода за детьми и мужским алкоголизмом.
EvrekAlert пишет, что у отцов, вынужденных постоянно заботиться о детях, снизилась алкогольная зависимость.
 
Исследователи изучали последствия политики отпусков по уходу за ребенком, стартовавшей в Швеции в 1995 году. Программа предоставляла мужчинам 30-дневный декрет. Количество мужчин, берущих на себя обязанность заботиться о детях, выросла с 43% до 75%.

Почти сразу после начала программы количество госпитализаций, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, упало. В течение 2 лет после рождения детей треть отцов, взявших декретный отпуск, перестали попадать в больницы. Многие мужчины вели здоровый образа жизни вплоть до совершеннолетия ребенка.

Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах. Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.

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#семья
#дети
#отец
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Доктор назвал неприятные побочные свойства чеснока
Доктор Еделев назвал полезные свойства чеснока
06 октября 2023, 15:11

Фото: IStock/IURII BUKHTA

В период распространения гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют есть чеснок, так как он укрепляет иммунитет и препятствует заражению. Доктор медицинских и экономических наук Дмитрий Еделев рассказал о полезных свойствах чеснока.

1. Ускоряет выздоровление

Чеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.

2. Убивает бактерии

Это же активное обладает бактерицидным и фунгицидным действием. Первое способствует уничтожению бактерий, второе — приводит к гибели клеток грибков, помогает убить грибковые заболевания.  

3. Уменьшает головные боли

Эфирные масла чеснока уменьшают симптомы ОРВИ, такие как насморк, кашель, боль в горле. Кроме этого, чеснок может помогать и при головной боли во время простуды.  

Однако чеснок может вызвать побочные свойства, например, диарею, расстройство желудка, тошноту и изжогу. К самостоятельным лекарствам чеснок не относится, но специалисты рекомендуют есть в день два или три зубчика в свежем виде, или же измельчить их, залить кипятком, дать настояться 15 минут и пить в течение дня.

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#орви
#симптомы
#заболевания
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Нутрициолог назвала сезонные продукты, заряжающие энергией осенью
Нутрициолог Попкова рассказала об осенних продуктах, которые заряжают энергией
06 октября 2023, 14:50

Фото: istock / Sarsmis

Осенние сезонные продукты не только вкусные, но и полезные. Осенние фрукты и овощи могут заряжать бодростью и энергией. Об этом рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова в беседе с изданием «Лента.ру».
Первым продуктом, который назвала специалист, стала тыква. По словам Попковой, этот овощ содержит много пектина, бета-каротина, витаминов А, В, РР, Т, С, цинка, меди и железа.  Врач рекомендует запекать плод в духовке, можно добавить немного подсолнечного масла и специи по вкусу.

Также в список продуктов попал сладкий перец, который содержит витамины А, С, Е и антиоксиданты. Он полезен как в сыром виде, так и запеченном.

Для подкачки энергии осень отлично подходит слива, содержащая витамин С, кальций, фосфор, магний и железо. Из сладенького еще нутрициолог советует употреблять облепиху, которая содержит в себе витамины А, С, Е, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды.

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#компании
#витамины
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План по приведению к единому стандарту женских консультаций в Подмосковье выполнен на 60%
06 октября 2023, 14:07

Фото: Минздрав МО

В Московской области с начала года обновили уже 21 женскую консультацию из 35 запланированных. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Работы проводят в рамках проекта «Наша женская консультация».
«К единому стандарту привели 21 женскую консультацию, а до конца года обновим ещё 14. Таким образом, план исполнен на 60%. Кроме того, все администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения», - привели в пресс-службе слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Как отметили в министерстве, в медучреждениях установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения. Также установлены электронные табло с расписанием врачей, созданы зоны комфортного ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#женщины
#гинеколог
#московская область
#подмосковье
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Частые тренировки могут отрицательно сказаться на процессе похудения
06 октября 2023, 13:51

Фото: istock/vadimguzhva

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что увлечение фитнесом может привести к снижению активности в повседневной жизни.
FoxNews пишет, что из-за частых тренировок люди «награждают себя бездельем». Помимо тренировок существует внетренировочная активность — NEPA (non-exercise physical activity). На выгул собаки, прогулку на велосипеде и другие бытовые действия требуется энергия. Уровень NEPA отражает то, сколько калорий организм сжёг в повседневной жизни, а, следовательно, влияет на похудение.
 
Ученые провели анализ 24 научных исследований на тему роли NEPA в процессе похудения. Выяснилось, что люди, увлечённые фитнесом, начинают тратить меньше энергии на движение в повседневной жизни. Таким образом тело предпринимает попытку компенсировать увеличение расхода калорий и сохранить жировые запасы. Компенсация будет происходить и за счет увеличения аппетита.
 
Таким образом для успешного похудения нужно оценить NEPА и скорректировать тренировки, чтобы на повседневные дела оставались силы.

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#здоровье
#фитнес
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Ученые рассказали о специи, которая снижает уровень холестерина в крови
NLM: Корейские ученые предложили употреблять куркуму для снижения холестерина
06 октября 2023, 10:43

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Корейские ученые выявили пользу употребления куркумы для снижения холестерина в крови. Об этом сообщает National Library of Medicine.

Согласно исследованиям, которые проводили на лабораторных крысах, куркума помогла грызунам снизить на 56% содержание  ЛПНП (Липопротеины высокой плотности) в крови, ТАГ (Триглицериды — жиры, которые обеспечивают клетки энергией) снизился на 27%, а общий холестерин — на 34%.

При исследовании экстракт куркумы не принимался с другими медицинскими препаратами, такими как статины и фибраты, и не вызывал побочных эффектов.

Помимо этого, использование куркумина на людях с острым коронарным синдромом и дислипидемией показало, что общий холестерин упал на 21%, а «плохой» холестерин на  43%, в то время как «хороший» холестерин вырос в полтора раза.

Специалисты объяснили, что показатель холестерина снижается из-за компонентов, которые содержатся в корне растения. При приготовлении блюд рекомендуют добавлять куркуму, но не более 1-2 чайных ложек в день.

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#растения
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#здоровье
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В Подмосковье 180 тысяч жителей проверились на рак полости рта
06 октября 2023, 10:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках проекта «Стоматполиклиника : перезагрузка» в Подмосковье проводится люминесцентная стоматоскопия, которая помогает выявлять новообразования в полости рта.
При помощи стоматоскопии за короткий срок врачи могут выявить онкологию ротовой полости у пациента. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тыс. человек. <…> », -отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


По её словам , уже было выявлено 315 пациентов с онкологическим заболеванием полости рта, 123 из которых с ранними стадиями. Все пациенты были направление на своевременное лечение.


Для проведения процедуры используются специализированные очки и лампа. Любое отклонение от нормы в полости рта будет отличаться по цвету при свете лампы.


Стоит отметить, что диагностика проводится бесплатно.


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