Нутрициолог назвала продукт, который нужно есть каждый день

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Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять каждый день в определённых количествах для поддержания здоровья. Терапевт, врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», в каких пропорциях нужно есть определённый продукт.
1. Фрукты и овощи
По словам специалиста, рекомендуется употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день.
Ежедневно рекомендуется употреблять не менее 0,8 грамм белка на килограмм веса тела в день.
Рекомендуется употреблять не менее двух литров воды в день для поддержания нормального обмена веществ.
4. Здоровые жиры
Специалисты советуют употреблять не менее 20% от общей калорийности питания в виде здоровых жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
5. Кисломолочные продукты
В день важно есть или пить не менее одной порции кисломолочных продуктов в день. Это может быть йогурт или кефир. Такие продукты помогут поддерживать здоровой микрофлору кишечника.
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По словам специалиста, рекомендуется употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день.
«Одна порция овощей может быть равна, например, одному среднему помидору, половине большого огурца или 100 граммам салата. Однако в зависимости от конкретного овоща, размер порции может варьироваться. Одна порция фруктов может быть равна, например, одному среднему яблоку или половине большого апельсина», — отметила Александра Разаренова.2. Белок
Ежедневно рекомендуется употреблять не менее 0,8 грамм белка на килограмм веса тела в день.
«Для человека весом 70 килограмм это будет около 56 грамм белка. К белку мы относим продукты животного происхождения — яйца, птица, рыба, субпродукты и мясо. А также растительный белок — бобовые, орехи, семена и так далее. Надо помнить, что 100 грамм курицы — это не 100 грамм белка. Чтобы быть точными, необходимо сверяться с таблицами содержания белка в продуктах», — заявила нутрициолог.3. Вода
Рекомендуется употреблять не менее двух литров воды в день для поддержания нормального обмена веществ.
4. Здоровые жиры
Специалисты советуют употреблять не менее 20% от общей калорийности питания в виде здоровых жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
5. Кисломолочные продукты
В день важно есть или пить не менее одной порции кисломолочных продуктов в день. Это может быть йогурт или кефир. Такие продукты помогут поддерживать здоровой микрофлору кишечника.
«Однако, необходимо учитывать свои индивидуальные особенности в усвоении молочных продуктов. Также не стоит забывать, что конкретные потребности в питательных веществах могут различаться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов. Поэтому перед началом изменения своего рациона лучше проконсультироваться с врачом или диетологом», — заключила Разаренова.Читайте также:
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Екатерина Шмакова