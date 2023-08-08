Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение

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В детстве все мы слышали, что нужно есть больше черники и моркови, чтобы зрение было хорошим. В день офтальмологии, который отмечается в мире 8 августа, «Радио 1» выяснило правда это или миф, и какие ещё продукты защищают наше зрение.
Диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.
Апельсины, манго, клюква и ежевика также защищают глаза от повреждений. Этому способствует витамин С, который содержится в этих фруктах и ягодах. А миндаль, кедровые орехи и семена подсолнечника содержат цинк, который помогает улучшить зрение и защитить от возрастных изменений.
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«Шпинат, капуста и брокколи, содержат лутеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз. Лосось, сардины и тунец, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений. Яйца содержат лутеин и зеаксантин, а также витамин Е, который помогает защитить глаза от действия свободных радикалов», — сказала специалист.
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Екатерина Шмакова