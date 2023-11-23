Нутрициолог назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой

Получить витамин D зимой становится сложнее, поскольку он синтезируется в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей солнца, которых в холодное время года мало. Врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», что наиболее надёжным источником витамина D в зимний период является его прием с пищей.