Нутрициолог Никитина опровергла миф о выработке витамина D от солнца

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Нутрициолог Лариса Никитина заявила, что витамин D не синтезируется в организме человека от солнечного света, мнение об этом является всеобщим заблуждением. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению нутрициолога, после 35-40 лет витамин D вообще не усваивается из солнца.
Специалист отметила, что у большинства людей имеются генетические проблемы, которые связаны с деформацией гена, который отвечает за усвоение витамина D. По этой причине кому-то витамин D следует принимать в форме капель, кому-то — растворять в воде, а кому-то лучше использовать уколы.
Никитина добавила, что получить витамин с пищей невозможно, поэтому его недостаток можно восполнить исключительно с помощью препаратов.
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«К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D», — цитирует Никитину Pravda.Ru.
Никитина добавила, что получить витамин с пищей невозможно, поэтому его недостаток можно восполнить исключительно с помощью препаратов.
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Екатерина Коршунова