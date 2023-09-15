Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого

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Когда человек говорит, что он жуткий сладкоежка и готов пачками есть шоколад и эклеры, то это не отличительное качество человека, а важный сигнал о проблеме, уверена нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. В беседе с «Радио 1» эксперт рассказала, как бороться с зависимостью от сладкого.
«Тяга к сладкому может говорить о дефиците витамина С. Также если вы мало спите, находитесь в стрессе, вам может не хватать магния и гормона счастья – триптофана, поэтому мозг будет пытаться успокоиться сладким», — сказала нутрициолог.Чтобы привести организм в порядок и отказаться от сладкого, эксперт рекомендует наладить сбалансированное питание. По словам Коробейниковой, со временем организм перестанет требовать быстрых углеводов.
«Нужно наладить сбалансированное питание, и тогда тяга к сладкому будет снижаться сама, без насилия. Это будет знак, что наш организм начал получать все необходимые элементы из пищи. Важно, чтобы в рационе обязательно были сложные углеводы, особенно в первой половине дня; нужны белки, полезные жиры, нужно много зелени и овощей», — посоветовала специалист.Однако нутрициолог заверила, что отказываться от сладкого не нужно. Булочки и пирожные можно заменить полезными ягодами и фруктами, а также собственной выпечкой с заменителем сахара.
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