Нутрициолог Писарева предупредила о возможном опьянении от кваса

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«Если выпить от 2-3 л обычного кваса в течение часа, то можно опьянеть, алкотестеры могут показать промилле. Это приравнивается к одной бутылке пива. Опасно будет для любого водителя: он выпивает небольшую бутылочку кваса, и сотрудники ГАИ могут остановить его и привлечь за правонарушение», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Писарева.
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