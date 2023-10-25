Нутрициолог Писарева заявила о противовоспалительных свойствах зелёного чая

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«При простудных заболеваниях и отравлениях из-за мочегонного эффекта он помогает выводить вредные вещества из организма и приводит в порядок микрофлору кишечника», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.
Она также отметила способность зелёного чая выводить из организма соли тяжелых металлов и снижать отёчность.
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