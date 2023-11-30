Нутрициолог Потапова назвала самую полезную для иммунитета ягоду

Диспансеризацию в одинцовских поликлиниках за 10 месяцев текущего года прошли более 92 тыс человек, а в Центре диспансеризации «Здоровье Подмосковью» – более 10 тыс пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.