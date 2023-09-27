Нутрициолог раскрыла главную опасность отсутствия завтрака

Фото: IStock/Arx0nt
Отсутствие завтрака грозит набором лишнего веса и отсутствием сил. Об этом «Радио 1» рассказала терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
По словам специалиста, завтрак даёт энергию на весь последующий день. Так, если пропустить приём пищи с утра, организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.
Отсутствие завтрака опасно и набором лишнего веса, отметила нутрициолог. Из-за нехватки энергии организму приходится перебиваться перекусами, в том числе вечерними. В последующем эти калории отложатся в жир.
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
«Утром нас будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Поэтому, когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, интеллектуальной деятельности. То есть завтрак необходим для построения модели идеального дня с высокой продуктивностью», — сказала Разаренова.
«Когда мы не завтракаем, мы провоцируем в последующем дне повышенный аппетит, повышенную потребность в энергии. Нас больше тянет на перекусы, на пищевые приключения. И то, что мы не доели утром, тело всё равно доберёт в вечернее время. Так как наша пищеварительная система более активна днём, завтрак даёт нам профит в виде энергии. А та еда, которую мы съедаем вечером или поздно вечером имеет больше шансов отложиться в жировое депо и рассеяться в виде тепла. Это очень вредно для организма», — подчеркнула Разаренова.Читайте также:
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
Екатерина Шмакова