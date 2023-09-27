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Нутрициолог раскрыла главную опасность отсутствия завтрака

Нутрициолог Разаренова объяснила, почему нельзя пропускать завтрак
27 сентября 2023, 08:01
Фото: IStock/Arx0nt

Фото: IStock/Arx0nt

Отсутствие завтрака грозит набором лишнего веса и отсутствием сил. Об этом «Радио 1» рассказала терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
По словам специалиста, завтрак даёт энергию на весь последующий день. Так, если пропустить приём пищи с утра, организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.
«Утром нас будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Поэтому, когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, интеллектуальной деятельности. То есть завтрак необходим для построения модели идеального дня с высокой продуктивностью», — сказала Разаренова.

Отсутствие завтрака опасно и набором лишнего веса, отметила нутрициолог. Из-за нехватки энергии организму приходится перебиваться перекусами, в том числе вечерними. В последующем эти калории отложатся в жир.
«Когда мы не завтракаем, мы провоцируем в последующем дне повышенный аппетит, повышенную потребность в энергии. Нас больше тянет на перекусы, на пищевые приключения. И то, что мы не доели утром, тело всё равно доберёт в вечернее время. Так как наша пищеварительная система более активна днём, завтрак даёт нам профит в виде энергии. А та еда, которую мы съедаем вечером или поздно вечером имеет больше шансов отложиться в жировое депо и рассеяться в виде тепла. Это очень вредно для организма», — подчеркнула Разаренова.
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#питание
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Минздрав: 267 человек лечатся от COVID-19
В Минздраве рассказали о «ковидной обстановке» в Ростовской области
27 сентября 2023, 06:30

Фото: iStock/Gargonia

В Ростовской области 267 человек лечатся от коронавируса. Из них 96,3% проходят лечение в поликлинике, пишет 161.RU со ссылкой на региональный Минздрав.
Отмечается, что десять пациентов находятся в стационаре. В настоящее время Министерство здравоохранения Ростовской области закупает вакцину для профилактики COVID-19.

«После поставки в регион ее оперативно направят в медорганизации», — проинформировали в ведомстве.

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#маски
#терапевт
#коронавирус
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Гастроэнтеролог Белоусов объяснил отличие симптомов переедания от отравления
27 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/dragana991

Переедание и пищевое отравление имеют разные причины и симптомы. О том, как можно быстро отличить одно от другого, популярно объяснил российский врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов
В беседе с РИАМО специалист пояснил, что переедание после обильного застолья характеризуется четкой закономерностью: чем больше съедено, тем сильнее чувство тяжести в желудке, Причем этот дискомфорт проявляется почти сразу, спустя максимум несколько часов спустя активного употребления еды.

При пищевом отравлении же картина совершенно иная. Из-за наличия в организме человека инфекционного агента у него начинают проявляться такие симптомы, как тошнота, рвота, озноб или, напротив, жар, головокружение, резкая боль в желудке, повышение температуры и расстройство пищеварения. При этом проявляться они могут довольно долго — до четырех или пяти дней. В это время, подчеркнул доктор Белоусов, очень важно обязательно восполнять дефицит жидкости, пить простую воду, а при ухудшении состояния — вызвать скорую помощь для возможной госпитализации.

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#врачи
#отравление
#еда
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Эндокринолог Павлова посоветовала меньше есть, чтобы не заболеть осенью
27 сентября 2023, 05:22

Фото: iStock/Germanovich

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале дала рекомендации для защиты от осенних простуд.
Врач посоветовала держать в тепле не только ноги, но также и нос, чтобы он мог полноценно защищать организм от вирусов.

«В холода кровообращение замедляется и до ноздрей добирается меньше иммунных клеток. Промывайте нос солевым раствором. Так микробы не успеют закрепиться», — говорится в публикации.

Павлова добавила, что следует есть меньше сладкого, так как иммунные клетки при избытке сахара работают хуже. Кроме того, нужно спать не меньше восьми часов, следить за уровнем витамина D, а интенсивные тренировки заменить растяжкой, ходьбой и другими лёгкими нагрузками, чтобы организм не блокировал иммунные реакции из-за испытанного стресса и перенапряжения.

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Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

#врач
#тренировки
#еда
#осень
#здоровье
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Врач Малиновская назвала способ улучшить работу кишечника
Врач Малиновская: Для нормализации работы кишечника необходима клетчатка
27 сентября 2023, 01:52

Фото: iStock/Sewcream

Врач Ольга Малиновская рассказала, как улучшить работу кишечника. Об этом пишет «Мослента».
«Для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе», — цитирует издание слова собеседницы

Специалист добавила, что важно потреблять достаточное количество жидкости и добавить в рацион продукты с пробиотиками — например, соленья, ​и йогурты. Людям, которые страдают от проблем ​с пищеварением, стоит обратиться к врачу для назначения пробиотических добавок, порекомендовала Малиновская.

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Врач Абдуллина объяснила, кому категорически нельзя употреблять имбирь

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#продукты
#врач
#здоровье
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Врач Абдуллина объяснила, кому категорически нельзя употреблять имбирь
Врач Абдуллина: Имбирь противопоказан беременным женщинам
27 сентября 2023, 01:19

Фото: iStock/grafvision

Врач-дерматовенеролог Айгуль Абдуллина рассказала, кому не стоит злоупотреблять имбирём. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
По словам Абдуллиной, чрезмерное употребление в пищу имбиря может привести к таким негативным последствиям, как рвота, тошнота и диарея. Она посоветовала избегать употребление этого продукта людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, имбирь обладает эффектом разжижения крови, поэтому от его употребления также стоит воздержаться тем, кто принимать препараты с подобным действием.

Врач добавила, что имбирь противопоказан женщинам на поздних сроках беременности и кормящим мамам.

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#врачи
#препараты
#еда
#питание
#продукты
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Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку
27 сентября 2023, 00:13

Фото: iStock/Diy13

Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Об этом сообщает VNExpress.
Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.

Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.

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#инфекция
#оспа обезьян
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Пушкинские врачи удалили беременной миому величиной с ладонь
26 сентября 2023, 22:47

Фото: Минздрав МО

Врачи перинатального центра Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова помогли стать матерью пациентке, удалив ей во время беременности гигантскую миому. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 36-летняя женщина на 25-й неделе беременности с острой болью в животе. Проведённая диагностика выявила у нее перекрут большого наружного миоматозного узла на 180 градусов.
«Это состоянием называется «острый живот» и является угрожающим для жизни. Если миоматозный узел не снабжается кровью, он некротизируется. При развитии тотального некроза женщине грозит гибель. А здесь на кону стояли сразу две жизни. Пришлось провести операцию на беременной матке», - рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.
Под общей анестезией бригада врачей удалила огромный некротизированный миоматозный узел размером с ладонь. Хирургическое вмешательство проходило буквально в миллиметре от ребёнка. Операция прошла успешно. После восстановления пациентка была выписана.
 
На 39-й неделе беременности путём планового кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 3150 г и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо. 
 
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Подмосковный врач Григорьев перечислил осенние детские травмы

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Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковный врач Григорьев перечислил осенние детские травмы
26 сентября 2023, 21:57

Фото: Минздрав МО

Осень – это не только период простудных заболеваний, но и время, когда возрастает риск получить травму. Об этом заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московкой области Александр Григорьев.
«Всем известно, что травматизму присуща сезонность. Осенью возрастает риск попадания детей в ДТП, падения на скользкой листве. Мокрые детские площадки и уличный спортинвентарь также могут привести к травматизму. Прибавьте сюда частые дожди, туман и первые заморозки», – сказал Григорьев.
По его словам, чтобы минимизировать детский осенний травматизм, нужно помнить, что часто образующиеся туманы значительно ограничивают видимость на дороге. Не стоит рассчитывать на то, что водитель увидит ребёнка и сможет вовремя среагировать.
 
Риск получить травму на улице для несовершеннолетнего увеличивает и неправильный выбор обуви. Поэтому нужно покупать детям обувь с рифлёной и нескользящей подошвой.
 
Осенью ребёнку стоит воздержаться от катания на роликах, самокатах и мопедах. В сырую погоду сцепление с дорогой ухудшается, а значит, и увеличивается тормозной путь.
«Если избежать падения не удалось, ребёнку нужно не вытягивать руки вперёд, а постараться сгруппироваться и прижать подбородок к груди. Если ребёнок неадекватно реагирует на касания, щадит конечность и она деформирована, а суставы несимметричны, необходимо немедленно обратиться к врачу», – добавил врач.
Он предупредил, что застарелые переломы и вывихи лечатся тяжело и долго. К тому же травму легче предупредить, чем лечить.

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Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы

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Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове


 

 
#минздрав мо
#врач
#травма
#дети
#осень
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы
26 сентября 2023, 19:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу коллектив Воскресенской больницы во главе с Юрием Райхманом. Глава региона встретился с врачами в сквере «Вишнёвый сад». Обсуждали актуальные вопросы здравоохранения.
«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, и команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали: главное, что даёт результат, – врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы ещё раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения – и для Подмосковья, и для Воскресенска», – сказал Воробьёв.  
Юрий Райхман работает в Воскресенской городской больнице №2 почти 40 лет. В 1984-м он пришёл туда простым хирургом, а с 2004-го занимает пост главного врача. За это время больница стала одной из флагманских в Подмосковье. Главврач собрал уникальных специалистов. В больнице сделан капитальный и текущий ремонты, поставлено новое цифровое оборудование. Там появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж. 
«В России делают эндоскопические пластики – 3%, в Московской области, благодаря врачам Воскресенской больницы Владу и Андрею – 6%. А в Воскресенске 86% операций проходит методом эндоскопии в то время, как за рубежом лучший результат – 30%», – поделился статистикой Юрий Райхман.
В структуру Воскресенской больницы входят восемь взрослых и две детские поликлиники, семь амбулаторий, офис врача общей практики, пять ФАПов и дневные стационары. В горбольнице есть компьютерный томограф, ангиограф, 33 рентгеновских аппарата и 39 аппаратов УЗИ.
 
В этом году в учреждение поступит 233 единицы медоборудования. В планах на 2024 год – 211 единиц. 
 
Сейчас к Воскресенской городской больнице №2 прикреплены более 156 тыс человек, в том числе свыше 30 тыс детей. В ней трудятся 376 врачей и 772 медработника среднего звена. 
 
82 специалиста Воскресенской больницы получают компенсацию аренды жилья по 20 тыс рублей. 12 врачей в прошлом году получили земельные участки. В 2023-м в учреждение привлечены семь врачей благодаря программе «Приведи друга». Один медицинский работник получил сертификат по социальной ипотеке.

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