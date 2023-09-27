Нутрициолог Русанова рассказала, какие продукты остановят выпадение волос

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Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова заявила, что выпадение волос является умеренным процессом, однако если объем волос сильно уменьшается или появляются участки облысения, то это может говорить о возможных проблемах. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению специалиста, первый шаг по устранению проблемы заключается в выстраивании режима. Постоянный стресс, неправильное питание и недостаточное количества сна могут провоцировать выпадение волос.
Следующим, не менее важным шагом, является питание. При выпадении волос необходимо добавить в свой рацион белок (мясо, рыба, орехи), железо (гречка, индейка), витамины и минералы, жирные кислоты.
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Следующим, не менее важным шагом, является питание. При выпадении волос необходимо добавить в свой рацион белок (мясо, рыба, орехи), железо (гречка, индейка), витамины и минералы, жирные кислоты.
«Если выпадение волос начинает беспокоить, рекомендую обратиться к врачу и проверить микробиоту. Тщательное обследование поможет выявить причины и разработать индивидуальные рекомендации и лечение», — цитирует Русанову Pravda.Ru.
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