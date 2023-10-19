Нутрициолог Старновская объяснила, почему ночью хочется колбасы

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Желание перекусить на ночь глядя может говорить о дисбалансе в организме. Например, потребность в ночном перекусе может говорить о том, что организм в течение дня не получил нужных элементов, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская.
«Если вы чувствуете, что вечером или ночью захотели бутерброд с колбаской, значит, ваш организм что-то не дополучил в течение дня. Либо вы забегались по своими делами, либо забыли поесть, но организму нужно питание. Поэтому ваша рука тянется к тому, что хочет организм в данный момент, например, к колбаске, — это значит, что понижен уровень белка, значит, вам нужно съесть мяса, морепродуктов. Если вам хочется сладкого — это не признак того, что ваш организм хочет сладкого, это снова признак того, что вам надо увеличить потребление белка», — сказала Екатерина Старновская.Читайте также:
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