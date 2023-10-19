Нутрициолог Старновская объяснила, почему ночью хочется колбасы

Желание перекусить на ночь глядя может говорить о дисбалансе в организме. Например, потребность в ночном перекусе может говорить о том, что организм в течение дня не получил нужных элементов, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская.