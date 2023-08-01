Нутрициолог Виноградова предупредила о вредном составе энергетических батончиков

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Нутрициолог Кристина Виноградова сообщила в беседе с телеканалом «Москва 24», что большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами.
«Употребляя такие батончики, легко перебрать норму по углеводам. А это прямая дорога к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена», — заметила она.Также нутрициолог напомнила, что в большинстве предлагаемых ныне энергетических батончиков содержат чересчур много сахара, который производители маскируют под глюкозу, подсластитель или фруктовый сироп.
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