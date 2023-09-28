Нутрициолог Владимирова назвала главное средство для укрепления иммунитета

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Нутрициолог, консультант по пищевому поведению, преподаватель образовательной программы по коррекции веса и психологии пищевого поведения в Московском институте психоанализа Елена Владимирова заявила, что для укрепления иммунитета осенью необходимо употреблять больше витаминов и продуктов с бифидо- и лактобактериями. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По мнению нутрициолога, бифидо- и лактобактерии содержатся в таких продуктах, как натуральный йогурт без добавок, кефир, сыр, домашний квас и чайный гриб. Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, также положительно влияет на микрофлору кишечника, что в свою очередь, воздействует на иммунитет.
Специалист отметила, что для улучшения настроения и поддержания иммунитета необходимо питаться регулярно и сбалансированно.
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«Смешайте блендером натуральный йогурт с ягодами и фруктами – и будет коктейль в качестве перекуса или топинг для заправки каши, творога. С зеленью и семенами – и получите заправку для основного блюда или салата. Это послужит источником витаминов, минералов, антиоксидантов, поддерживающих здоровье», — приводит слова Владимировой Агентство городских новостей «Москва».
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Екатерина Коршунова