Ученые обнаружили побочный эффект от противозачаточных таблеток

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Ученые из Орхусского университета выяснили, что противозачаточные таблетки негативно влияют на реакцию женщин на стресс.
Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect. Ученые изучали реакцию 131 молодой женщины на стресс с помощью анализа крови на уровень гормона стресса АКТГ, который изменяется быстрее, чем кортизол.
15 минут социальной активности после взятия пробы крови снижают уровень гормона стресса у женщин, не принимающих противозачаточные таблетки. А женщины, принимающие противозачаточные таблетки, не испытали никакого снижения уровня гормона.
Возможно, противозачаточные таблетки способны подавлять собственную выработку прогестерона организмом. Прогестерон расщепляется на гормон аллопрегнанолон, участвующий в широком спектре успокаивающих эффектов и способен влиять на реакцию на стресс.
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15 минут социальной активности после взятия пробы крови снижают уровень гормона стресса у женщин, не принимающих противозачаточные таблетки. А женщины, принимающие противозачаточные таблетки, не испытали никакого снижения уровня гормона.
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Мария Фирсова