Обнаружена неожиданная польза, которую приносят антидепрессанты

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Учёные из Университета Райса выяснили, что антидепрессанты могут снижать концентрацию на негативных воспоминаниях у людей, которые страдают депрессией, одновременно улучшая память.
Результаты данного исследования опубликовали в Frontiers. Антидепрессаанты — это психотропные лекарственные средства, которые применяют для терапии депрессии. Они назначаются, чтобы облегчить симптомы депрессии, а именно тревожность, апатию, раздражительность. Антидепрессанты способны обеспечивать здоровое функционирование памяти.
В опросе участвовали 48 человек в возрасте от 18 до 35 лет. До начала эксперимента все участники достаточно долго принимали антидепрессанты. Некоторые не ощутили улучшения состояния здоровья после начала приема антидепрессанта. Но те, кто сообщил о положительном влиянии антидепрессантов на психику. Они заметили изменения в работе памяти. Данные препараты помогают людям перестать концентрироваться на воспоминаниях, которые травмируют.
Пациенты, которое говорили об эффективности препаратов, лучше справились с тестами на запоминание.
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В опросе участвовали 48 человек в возрасте от 18 до 35 лет. До начала эксперимента все участники достаточно долго принимали антидепрессанты. Некоторые не ощутили улучшения состояния здоровья после начала приема антидепрессанта. Но те, кто сообщил о положительном влиянии антидепрессантов на психику. Они заметили изменения в работе памяти. Данные препараты помогают людям перестать концентрироваться на воспоминаниях, которые травмируют.
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Мария Фирсова