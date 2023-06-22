Обновлённый рентгеновский кабинет Дубненской городской больницы откроют к сентябрю

Фото: Минздрав МО
В кабинете установят новый рентгенодиагностический комплекс
Подрядчик начал капремонт поликлиники Дубненской городской больницы на левом берегу Волги. Там установят новый рентген-аппарат и отремонтируют кабинет диагностических исследований, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Максим Тихомиров.
В течение 2,5 месяцев, пока идёт ремонт, плановые пациенты будут приниматься в рентген-кабинете поликлиники на Большой Волге. Экстренных пациентов с открытыми травмами и тяжёлой патологией будут отправлять в стационар. Новый стационарный рентгенодиагностический комплекс установят в кабинете взамен старого, который выработал свой ресурс и за 12 лет эксплуатации не раз ремонтировался. Аппарат будет поставлен в Дубну в рамках программы оснащения и замены тяжёлого медицинского оборудования в Подмосковье.
Ранее «Радио 1» сообщало, что дубненские школьники получили возможность взглянуть на работу врачей больницы изнутри.
«В помещении демонтированы напольное покрытие, стены, потолок. Также снята отслужившая своё баритовая штукатурка. Её заменят на современную защиту, рекомендованную для помещений с рентгеновским оборудованием – специальные просвинцованные листы. Будет заменена вентиляционная система. Обновлённый кабинет планируется открыть к началу сентября», – написал Тихомиров в своём телегам-канале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что дубненские школьники получили возможность взглянуть на работу врачей больницы изнутри.
Лора Луганская