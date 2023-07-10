Одинцовские врачи достали из ноги молодого человека гвоздь, едва не задевший кости

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Врачи Одинцовской больницы извлекли гвоздь из ноги молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
21-летний парень с гвоздём в ноге поступил в приёмный покой. Как выяснилось, во время строительных работ он случайно задел гвоздезабивной пистолет, и гвоздь полностью вошёл в ногу.
Рентген показал, что гвоздь прошёл между большой и малой берцовыми костями, повредив только мягкие ткани и межкостную мембрану шириной в пару сантиметров. Специальным инструментом медики извлекли инородное тело, обработали рану и сделали перевязку.
Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение.
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Рентген показал, что гвоздь прошёл между большой и малой берцовыми костями, повредив только мягкие ткани и межкостную мембрану шириной в пару сантиметров. Специальным инструментом медики извлекли инородное тело, обработали рану и сделали перевязку.
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Лора Луганская