Одинцовские врачи спасли 89-летнюю женщину от ампутации ноги

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Врачи провели обследование пациентки, в ходе которого выявили у женщины тромбоз бедренной артерии, случай осложнился некротической язвой на стопе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Эта патология грозила пациентке гангреной с последующей ампутацией конечности.
Врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства.
«Под рентген-контролем мы провели тромбоэкстракцию – малоинвазивное вмешательство, во время которого извлекли из бедренной артерии 2-сантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 50 минут. Контрольная ангиография подтвердила восстановленный кровоток артерии. В послеоперационном периоде язва на стопе стала заживать, боли прошли», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Азиз Карабаев.На сегодняшний день состоянии пациентки стало значительно лучше, её уже выписали из больницы, хромота пропала.
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