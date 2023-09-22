Офтальмолог рассказала, как спасти зрение

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Однако, сообщает «Дни.ру», Ивановская отметила, что людям, имеющим патологии, разминки будет недостаточно для сохранения зрения. Необходим комплексный подход. Важно следить за своей осанкой и придерживаться правильного питания, поскольку глаза являются частью целого организма, в котором всё связано между собой, заключила собеседница Пятого канала.
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