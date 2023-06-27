Офтальмолог Шилова рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

istockphoto/jacoblund
«Для использования в городе оптимальны очки с показателем UV400. Для поездок на море и в горы нужны специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, есть возможность подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — рассказывает Татьяна Шилова
Татьяна Шилова рассказала, что подбирать линзы с УФ-защитой лучше на приеме у врача, но они защищают только роговицу и более глубокие структуры глаза, но не конъюнктиву. Такие линзы лучше носить только с широкополой шляпой или солнцезащитными очками.
Ранее визажист Москвичева рассказала, что тональный крем не спасает от солнечных лучей. Визажист Юлия Москвичева заявила, что для необходимой защиты от солнечных лучей коже недостаточно тонального крема.
Эксперт рекомендовала для лучшей защиты кожи перед нанесением тонального крема использовать специальные средства.