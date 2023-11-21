Около 150 человек проверили здоровье в округе Пушкинский в минувшие выходные

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Около 150 человек проверили своё здоровье в городском округе Пушкинский 18 и 19 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
По результатам осмотра 59 человек направлены на второй этап диспансеризации, двое из них с подозрением на онкологию. Основные факторы риска – низкая физическая активность, малое потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела. В числе самых распространенных заболеваний вновь оказались патологии сердечно-сосудистой системы.
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Екатерина Шмакова