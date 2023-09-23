Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как оказался в больнице

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, как начал болеть и оказался в больнице.
По словам Костомарова, сначала заболела его жена, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Со временем ей стало лучше.
После этого решили вызвать «скорую». Медики сделали мазки и сказали, что нужно ехать в больницу, чтобы провести полное обследование.
Затем спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Роману Костомарову во время лечения ампутировали обе стопы и кисти рук. Только в начале июля врачи смогли выписать фигуриста из больницы.
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«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
«Я помню палату, где лежит много людей. Дальше ничего не помню», —говорит Роман Костомаров.В начале января 2023 года Романа Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии.
Затем спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Роману Костомарову во время лечения ампутировали обе стопы и кисти рук. Только в начале июля врачи смогли выписать фигуриста из больницы.
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Мария Фирсова